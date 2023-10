Trzaskowski odmówił Tuskowi? „Powiedział, że chce być prezydentem, a nie szefem 10 partii w rządzie”

Informacja o tym, że Rafał Trzaskowski ma zstąpić Donalda Tuska jako kandydat na premiera na marszu 1 października, była powtarzana przez sztab PiS-u. – Chcieliśmy osłabić pozycję Donalda Tuska w jego elektoracie. Pokazać, że sam nie jest w stanie wygrać wyborów. Że ma sufit poparcia i zdaje sobie z tego sprawę, dlatego wystawia na kandydata na premiera młodszego, lubianego kolegę – mówi nasz sztabowiec PiS.

Propozycja Tuska, o której wie Zandberg?

Okazuje się jednak, że albo tę narrację postanowił wykorzystać Rafał Trzaskowski, albo rzeczywiście Donald Tusk złożył mu propozycję zastąpienia go jako kandydata na premiera.

Trzaskowski powiedział Zandbergowi, że dostał propozycję od Tuska, żeby go zastąpić jako kandydat na premiera, ale jej nie przyjął, gdyż wtedy nie zostanie prezydentem. A poza tym nie będzie kierował rządem z dziesięcioma partiami – mówi nasz informator z Lewicy.

O to, czy rzeczywiście taka rozmowa miała miejsce, zapytaliśmy Adriana Zandberga. – Nie powtarzam prywatnych rozmów – ucina z uśmiechem Adrian Zandberg. Nasz rozmówca z PO twierdzi, że rozpowiadanie liderom Lewicy propozycji Donalda Tuska może być świadomą grą otoczenia Rafała Trzaskowskiego.

– Dlaczego Trzaskowski miałby dzielić się z Zanbergiem informacją, że odmówił Tuskowi? Być może rozpoczął w partii grę o własną pozycję – mówi nam polityk PO.

Gra Rafała Trzaskowskiego?

Nie pierwszy raz prezydent Warszawy i jego otoczenie prowadziliby politykę medialną w kontrze do Donalda Tuska. Ostatni raz zrobili to, kiedy obecny szef Platformy Obywatelskiej wrócił do polskiej polityki. Wtedy współpracownicy Rafała Trzaskowskiego przekonywali dziennikarzy, że prezydent Warszawy zawalczy z Donaldem Tuskiem o szefowanie w partii.

Ba, Rafał Trzaskowski oficjalnie potwierdził te informacje w TVN 24. Ostatecznie nie stanął do walki o przywództwo. – Ludzie Rafała użyli brudnych metod w mediach – mówił nam podczas rady krajowej Platformy Obywatelskiej, na której wybrano na przewodniczącego partii Donalda Tuska, stojący obok niego jego współpracownik. Wtedy otoczenie prezydenta Warszawy było na cenzurowanym u szefa PO.

Czy dziś znów otoczenie Rafała Trzaskowskiego próbuje osłabić zakulisowo pozycję lidera PO?

W PO wszyscy zdawali sobie sprawę, że gdyby Tusk ogłosił Rafała kandydatem na premiera na marszu, wpuściłby go na minę. Uczyniłby z niego twarz porażki. Na dwa tygodnie przed wyborami nie wymienia się lidera kampanii – mówi polityk PO.

Inny dodaje: – Nie po to Tusk wsiadł do Tuskobusa, napracował się w kampanii, żeby oddawać pałeczkę Rafałowi. Moim zdaniem Tusk nadal wierzy, że wygra. Uważa, że marsz zmieni sytuację sondażową i poparcie dla Platformy wzrośnie o 3,4 proc.

Czytaj też:

Co zrobi Tusk, jeśli przegra wybory? „Daję mu dwa miesiące”