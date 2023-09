Nieoficjalnie: Piotr Wawrzyk opuścił szpital. Ma zostać przesłuchany

15 września RMF FM poinformowało, że Piotr Wawrzyk jest w szpitalu. Z doniesień rozgłośni wynikało, że były wiceszef MSZ trafił do placówki w Warszawie w stanie zagrażającym życiu. Te doniesienia zostały później zdementowane. Radio Zet przekazało, że polityk Prawa i Sprawiedliwości trafił do szpitala w czwartek 14 września w godzinach popołudniowych w związku z podejrzeniem załamania nerwowego. Sprawę zgłosił jeden z bliskich członków jego rodziny. Były wiceszef MSZ został przyjęty na oddział z zadrapaniami na nadgarstkach, jednak nie był on w stanie zagrażającym życiu. Piotr Wawrzyk tłumaczył swój stan problemami zawodowymi i niedawną śmiercią bardzo bliskiej osoby. Szpital, do którego przywieziono byłego wiceministra spraw zagranicznych, odwiedziła policja i agenci Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wizytę złożono dzień po hospitalizacji polityka.

W piątek 29 września Radio Zet podało, że Piotr Wawrzyk wyszedł z warszawskiego szpitala. O tym fakcie miała już zostać poinformowana lubelska prokuratura. Były wiceszef MSZ ma zostać przesłuchany w charakterze świadka w związku ze śledztwem dotyczącym afery wizowej.

Prowadzone przez prokuraturę i CBA postępowanie dotyczy nieprawidłowości przy składaniu wniosków o wydanie kilkuset wiz w ciągu półtora roku. Miało do nich dochodzić w wielu polskich placówkach dyplomatycznych m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Arabii Saudyjskiej, w Singapurze oraz Indiach.

Z procederu uzyskiwania wiz w zamian za łapóki mieli korzystać głównie migranci z Azji oraz Afryki. Dotychczas zarzuty usłyszało siedem osób, a czego trzy zostały tymczasowo aresztowane. Nie ma wśród urzędników państwowych. Zdymisjonowany został również wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk. Rozmiary afery wizowej są ciężkie do oszacowania. Politycy PiS mówią o kilkudziesięciu lub kilkuset przypadkach, politycy opozycji o dziesiątkach tysięcy.

