„Orgia na plebanii to uderzenie w Kościół”. Kuria reaguje na oświadczenie księdza Tomasza Z.

Na słowa duchownego nie pozostała obojętna kuria diecezjalna w Sosnowcu. W oficjalnym komunikacie zapewniono o podtrzymaniu woli całkowitego wyjaśnienia sprawy oraz ukarania winnych powstałego zgorszenia, zgodnie z przepisami prawa kościelnego. W nawiązaniu do prywatnego oświadczenia ks. Tomasza Z. z 28 września 2023 r. Kuria Diecezjalna w Sosnowcu informuje, że przyjmuje jego treść do wiadomości. Tekst oświadczenia zostanie włączony do materiału dowodowego komisji wyjaśniającej okoliczności zdarzenia w Dąbrowie Górniczej, jak również zostanie przekazany prokuraturze – podkreślono.

W oświadczeniu kurii wspomniano także o pracowniku seksualnym, który brał udział w imprezie zorganizowanej przez księży. Jesteśmy świadomi wyrządzonej krzywdy wszystkim wiernym, których wiara w obliczu tych wydarzeń mogła zostać zraniona i zachwiana, a także słusznego oburzenia opinii publicznej. Istotna jest dla nas również krzywda osoby uczestniczącej w zdarzeniu w Dąbrowie Górniczej, która potrzebowała pomocy medycznej. To wszystko determinuje nas w dotarciu do prawdy i do podania jej do publicznej wiadomości – zapewnili przedstawiciele Kościoła.