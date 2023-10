Marsz Miliona Serc na antenie TVP. Kuriozalne relacje w publicznych mediach

Dla TVP Info najważniejszym wydarzeniem dnia była konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach. To właśnie impreza organizowana przez partię rządzącą zdominowała niedzielne przekazy w telewizji publicznej. Jeszcze przed rozpoczęciem wystąpień czołowych polityków PiS, prowadzący program kilkukrotnie łączyli się ze studia w Warszawie, aby zapowiedzieć przemówienie Jarosława Kaczyńskiego.

Tak TVP relacjonowało Marsz Miliona Serc

W jednym z programów Adrian Stankowski z „Gazety Polskiej” podzielił się refleksją, że za rządów PO-PSL Polaków nie było stać na podróże a jedyną opozycyjną gazetą była „Gazeta Polska”. Gdy o godzinie 12 na Rondzie Dmowskiego przemawiał lider Platformy Obywatelskiej, widzowie telewizji publicznej mogli obejrzeć relację z sobotniego koncertu „Roztańczony Narodowy” z udziałem m.in. największych polskich gwiazd disco-polo. Następnie TVP zaserwowało widzom materiały dotyczące kryzysu migracyjnego.

W materiałach emitowanych przez TVP powtarzało się określanie uczestników Marszu Miliona Serc mianem „agresywnych ludzi nakręcanych przez agresywne wypowiedzi”. Przez kilka godzin telewizja publiczna nie pokazała ani jednego zdjęcia, na którym widać skalę manifestacji. W tym kontekście warto dodać, że według szacunkowych danych stołecznego ratusza w kulminacyjnym momencie w demonstracji wzięło udział około miliona osób.

Pani Joanna z Krakowa a Marsz Miliona Serc

Jedyny dłuższy materiał poświęcony demonstracji opozycji odnosił się do pani Joanny z Krakowa i jej dramatycznych przejść w szpitalu. – Pierwotny zamysł wiecu Donalda Tuska to była obrona praw kobiet, w tym pani Joanny z Krakowa, która w lipcu została gwiazdą opozycji – kontynuował prezenter. – Wtedy opozycyjne media ujawniły jej tragiczną historię, kobieta chciał popełnić samobójstwo po dokonaniu aborcji i w jej obronie wiec zorganizował Donald Tusk – usłyszeli widzowie rządowej telewizji.

Kobieta udzieliła wywiadu w TOK FM, w którym powiedziała, że „nie została zaproszona na marsz, a jej historia została wykorzystana”. Ale dodała też, czego TVP Info nie cytuje, że „kilka miesięcy temu zależało jej na tym, żeby jej historia dotarła do jak największej liczby osób i w pewnym sensie gest Tuska jej w tym pomógł”.

Konwencja PiS najważniejszym wydarzeniem dnia w TVP

Ci, którzy zdecydowali się w niedzielne przedpołudnie włączyć TVP, mogli obejrzeć program „Caput Mundi, czyli Pępek Świata” o sytuacji we Włoszech. Chwilę później na telewizyjnych ekranach pojawiła się sonda, w której wyborcy mówili, co myślą o programie PiS i czy są zadowoleni z rządów partii. Dowiedzieli się również, że Andrzej Duda poleciał specjalnie do Nowego Jorku, aby wziąć udział w paradzie Pułaskiego.

Następnie TVP relacjonowało na żywo wszystkie wystąpienia z konwencji Prawa i Sprawiedliwości, która trwała kilka godzin. Wydarzenie nie zostało przerwane ani jedną reklamą czy komentarzem.

