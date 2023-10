Barbara Kurdej-Szatan o „Zielonej Granicy”. Nawiązała do swojego głośnego wpisu

W niedzielę 1 października w Warszawie odbył się Marsz Miliona Serc. W tłumie demonstrujących można było wypatrzyć wiele gwiazd. W manifestacji zwołanej przez Donalda Tuska wzięli udział m.in. Martyna Wojciechowska, Agnieszka Woźniak-Starak oraz Michał i Ola Żebrowscy.

Kurdej-Szatan na marszu Tuska. „Nie chcemy podziałów”

Reporter „Faktu” spotkał w tłumie aktorkę Barbarę Kurdej-Szatan, która dwa lata temu naraziła się władzy za swoje wypowiedzi o Straży Granicznej, w trakcie apogeum kryzysu na polsko-białoruskiej granicy. Zapytał, dlaczego wyszła protestować z innymi.

– Tematów i podpunktów do protestów jest wiele. Przeciwko łamaniu praw człowieka, a tak bardziej szczegółowo — przeciwko łamaniu praw kobiet, osób LGBT. Wszyscy się chcemy czuć bezpiecznie w naszym kraju, nie chcemy podziałów, nie chcemy kłótni. Kiedyś tego nie było. To jak jesteśmy podzieleni w tej chwili, to jest druzgocące i chciałabym, abyśmy znów mogli czuć się szczęśliwi. Tutaj, wszyscy razem – powiedziała aktorka.

Reporter zapytał Kurdej-Szatan o jej opinię na temat głośnego filmu„Zielona granica” Agnieszki Holland.

– Filmu jeszcze nie widziałam. Wiem, że będę bardzo go przeżywała i na razie odkładam ten moment jeszcze, żeby go zobaczyć. Wiem, będę bardzo przeżywać to, co zobaczę, bo to będzie część tego, co zobaczyłam na filmiku, na który wtedy zareagowałam – mówiła aktorka.

W 2021 roku Kurdej-Szatan zamieściła filmik z granicy, na którym było widać pograniczników, którzy szarpali się z kobietami trzymającymi płaczące dzieci na rękach. Opatrzyła go wulgarnym komentarzem.

Aktorka usłyszała zarzut, że 4 listopada zniesławiła Straż Graniczną i jej funkcjonariuszy. Podczas przesłuchania złożyła obszerne wyjaśnienia, ale nie przyznała się do winy. Sąd Rejonowy w Pruszkowie umorzył postępowanie wobec Barbary Kurdej-Szatan wszczęte po wpisie dotyczącym Straży Granicznej.

