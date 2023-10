Samoloty z całej UE nad Lublinem. To delegacje ważnych polityków

Twitterowe konto śledzące ruchy wojskowych samolotów odnotowało w niedzielę zagęszczenie na niebie nad Lublinem. Na polskim lotnisku (prawdopodobnie lotnisku Lublin w Świdniku) lądowały samoloty m.in. czeskich, irlandzkich, francuskich, hiszpańskich i włoskich sił zbrojnych.

Dziennikarz portalu Defence24 zauważył, że w Polsce wylądowali ministrowie spraw zagranicznych krajów Unii Europejskiej. Ważni politycy mieli nocować w jednym z hoteli pod Lublinem. Delegacje następnie udały się do Ukrainy na ważną sesję, która rozpoczęła się w poniedziałek. Od niedzieli w stolicy Ukrainy jest Josep Borrell, szef unijnej dyplomacji.

Bezprecedensowa sesja w Kijowie. 27 ministrów na miejscu

Zagraniczne agencje prasowe donoszą o spotkaniu 27 przedstawicieli ministerstw spraw zagranicznych UE. Hiszpańska EFE pisze o bezprecedensowej sesji zarówno poza UE, jak i w kraju pogrążonym w wojnie, która ze względów bezpieczeństwa została ogłoszona dopiero po jej rozpoczęciu.

„Zwołuję dziś spotkanie ministrów spraw zagranicznych UE w Kijowie na pierwszym w historii spotkaniu wszystkich 27 państw członkowskich spoza UE” – napisał Wysoki Przedstawiciel UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borrell na portalu X.

Dodał później, że jest to spotkanie „historyczne” i politycy polecieli do Kijowa, aby wyrazić swoją solidarność i wsparcie dla narodu ukraińskiego. Także szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kuleba podkreślił historyczność wydarzenia, ponieważ po raz pierwszy Rada do Spraw Zagranicznych odbywa się „poza obecnymi granicami UE, ale w jej przyszłych granicach”.

Wcześniej 15-osobowa delegacja wraz z Ursulą von der Leyen udała się do Kijowa w lutym tego roku. Agencja Interfax Ukraine informowała, że w jej skład weszli m.in. szef unijnej dyplomacji Josep Borell, dwaj wiceprzewodniczący KE Valdis Dombrovskis i Marosz Szefczovicz, komisarz ds. gospodarki Paolo Gentiloni, a także komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

