Kryzys wiary wśród uczniów. Coraz mniej chętnych do udziału w lekcjach religii

„Super Express” przekazuje, że w Łodzi mniej niż połowa uczniów zadeklarowała chęć uczestniczenia w lekcjach religii. Urząd Miasta informuje, że miejskich placówkach oświatowych liczba uczniów chcących uczęszczać na katechezę to zaledwie 30 747 osób. To mniej niż połowa wszystkich uczniów miejskich szkół.

Najlepsza sytuacja ma być w szkołach podstawowych, gdzie na lekcje religii chodzi 25 806 uczniów. Gorzej jest w szkołach ponadpodstawowych. Z katechezy zrezygnowało tam prawie 80 procent uczniów. Z kolei w liceach ogólnokształcących na religię chce chodzić 3 625 uczniów, w technikach 1 241 uczniów. W szkołach branżowych chętnych na katechezę jest zaledwie 75 osób.

Uczniowie zamiast lekcji religii mogą wybrać zajęcia z etyki, jednak na ten wybór zdecydowało się jedynie 4 821 uczniów – 2 201 z nich chodzi na oba przedmioty jednocześnie.

Uczniowie masowo rezygnują z lekcji religii

Spadek chętnych do uczestniczenia w lekcjach religii jest zauważalny od lat. W Łodzi trend utrzymuje się od lat. W roku szkolnym 2020/2021 na katechezę chodziło 38 120 uczniów, rok później – 36 085, w roku szkolnym 2022/2023 – 35 657, aktualnie chodzi już tylko 30 747 osób.

– Widzimy odpływ z lekcji religii co roku, ale do tej pory dotyczył on przede wszystkim uczniów szkół ponadpodstawowych. Tym razem jest inaczej – dane, którymi dysponujemy pokazują jasno, że na religię chodzi też coraz mniej uczniów szkół podstawowych – mówi cytowana przez Polską Agencję Prasową wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka.

