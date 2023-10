Zbigniew Ziobro chce uchylić immunitet Tomaszowi Grodzkiemu. Złożył wniosek

– W piątek wpłynął wniosek o uchylenie immunitetu przygotowany przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie do Prokuratury Krajowej. Jest on przedmiotem oceny – poinformował w rozmowie z Radiem Szczecin Zbigniew Ziobro.

Wniosek prokuratury ws. Tomasza Grodzkiego

Minister sprawiedliwości podkreślił, że „wniosek jest związany z procederem dotyczącym setek osób, gdzie wyłudzano pieniądze od tych pacjentów, wprowadzając ich w błąd, na okoliczność zapłacenia środków w zamian za leczenie czy przyspieszenie leczenia”.

Jak podaje Radio Szczecin, prokuratura ustaliła, że łączna suma korzyści majątkowych pozyskanych w wyniku oszustw i korupcji popełnianych pod pozorem działalności Fundacji Pomocy Transplantologii przekracza 1,5 miliona złotych. Jednym z założycieli fundacji był obecny marszałek Senatu.

Śledztwo dotyczące Fundacji Pomocy Transplantologii, zostało wyodrębnione z postępowania w sprawie korupcji w szpitalu Szczecin – Zdunowo, prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie.

Sprawa Tomasza Grodzkiego – najważniejsze informacje

Kilka miesięcy wcześniej – w marcu – Prokuratura Krajowa poinformował o skierowaniu przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie do Senatu RP wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego.

Jak dowiadujemy się z komunikatu opublikowanego przez PK, polityk Koalicji Obywatelskiej ma usłyszeć cztery zarzuty przyjęcia korzyści majątkowych: w latach 2006, 2009 i 2012. Czytamy, że chodzi o kwoty od 1500 do 7000 zł w złotówkach i dolarach, przyjmowane rzekomo w kopertach w zamian za zobowiązanie do osobiście lub szybko wykonanej operacji.

– Traktuję to wszystko jako nagonkę nie tyle na moją osobę, co na Senat RP w celu odzyskania większości przez partię rządząca i to metodami niedemokratycznymi – ocenił Tomasz Grodzki.

W tym kontekście warto przypomnieć, że w czerwcu 2022 roku dwóch szczecińskich lekarzy usłyszało zarzuty dotyczące prania brudnych pieniędzy i działania w zorganizowanej grupie przestępczej. To pokłosie śledztwa, które prokuratura prowadzi w sprawie domniemanej korupcji marszałka Senatu.

