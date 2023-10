Po orgii na parafii proboszcz apeluje o wsparcie dla biskupa. „Wyjdźmy z tej smutnej sytuacji umocnieni”

Skandal z parafii w Dąbrowie Górniczej zdaje się nie mieć końca. Dziennikarze „Gazety Wyborczej” ustalili, że impreza zorganizowana przez księdza miała charakter czysto seksualny. Wśród gości miał być męski pracownik seksualny, a uczestnicy spotkania mieli brać tabletki na potencję. Jednak impreza na plebanii wymknęła się spod kontroli. Opłacony mężczyzna w pewnym momencie stracił przytomność. Na miejsce przyjechali ratownicy medyczni i policjanci, a sprawa trafiła do prokuratury.

Jak przekazuje „Wyborcza”, w ostatnią sobotę odbyła się coroczna pielgrzymka rodziców i dziadków księży do Bazyliki katedralnej Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu. Tam pątnicy uczestniczyli w uroczystej mszy. Prowadził ją biskup diecezjalny sosnowiecki Grzegorz Kaszak. Podczas ceremonii proboszcz sosnowieckiej parafii katedralnej ks. Jan Gaik poruszył temat głośnej imprezy z Dąbrowy Górniczej.

– Moi drodzy, gromadzimy się w bardzo trudnym czasie dla naszej diecezji, która cierpi w wielkim bólu i zawstydzeniu. Swoją obecnością i modlitwą chcemy wesprzeć naszego pasterza, ks. bp. Grzegorza, który bardzo przeżywa zaistniałą sytuację – witał pielgrzymów duchowny.

Proboszcz nazwał sytuację z Dąbrowy Górniczej „egzaminem z wiary i zaufania”

Według proboszcza obecna sytuacja w diecezji sosnowieckiej to „czas zdawania egzaminu z wiary i zaufania Bożemu Miłosierdziu” . – Wyjdźmy z tej smutnej sytuacji umocnieni i zjednoczeni wobec Pana. Łatwo jest być razem w chwilach radości i zadowolenia. Pokażmy wielkością naszej wiary, że teraz potrafimy być razem. Chrystus bardzo cierpiał, czuł ból i smutek, ale po Wielkim Piątku przyszła Niedziela Zmartwychwstania – apelował ks. Gaik.

W trakcie kazania biskup Kaszak podziękował bliskim księży za ich „trud, poświęcenie oraz wychowanie” . – Za to, że zawsze jesteście ze swoimi dziećmi. Za to, że nie opuszczacie swoich synów i córek, i że ich wspomagacie. Nie tylko modlitwą, ale i serdecznym gestem. Czasami i słowo krytyki jest potrzebne, gdy należy powiedzieć synowi lub córce, że tak nie można postępować. Jestem za to ogromnie wdzięczny – dodał na koniec biskup diecezjalny sosnowiecki.

