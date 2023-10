Referendalna „instrukcja” w skrzynkach pocztowych. Listonosze mieli dostać „wytyczne”

15 października odbędą się nie tylko wybory parlamentarne, ale również referendum. Wyborcy będą mogli odpowiedzieć na cztery pytania dotyczące wyprzedaży majątku państwowego, likwidacji muru na granicy z Białorusią, podniesienia wieku emerytalnego i przyjęcia nielegalnych imigrantów. Jak donosi Onet, fundacja związana z Tomaszem Sakiewiczem, redaktorem naczelnym „Gazety Polskiej”, przygotowała ulotkę, która ma zachęcać do udziału w referendum.

Ulotka nosi tytuł „Twój głos referendalny” i została opracowana przez Fundację Niezależne Media. Onet przypomina, że w kwietniu premier Mateusz Morawiecki przyznał tej fundacji dotację sięgającą 5,7 mln zł. W samej ulotce znajdują się informacje, które uderzają w Donalda Tuska (np. nagłówek: „Polacy decyzją Tuska mieli pracować do śmierci” lub „Linia zdrady. Tajne plany Tuska”), poza tym krótkie teksty związane z pytaniami referendalnymi (np. o migrantach: „To już inwazja. Oni tutaj płyną!”).

Jak zauważa Onet, na ostatniej stronie zamieszczono instrukcję, jak poprawnie zagłosować w referendum. „Jak można się domyślać, autorzy broszury sugerują, by na każde pytanie odpowiedzieć »nie«” – dodaje portal.

Ulotki ma kolportować Poczta Polska?

Dziennikarze portalu częściowo potwierdzili informacje, że ulotka ma być kolportowana przez Pocztę Polskę. Ulotki miały już trafić do skrzynek pocztowych m.in. w Kielcach czy Białymstoku.– Dostaliśmy wytyczne, że od poniedziałku mamy roznosić te broszury. Mają one trafiać do odbiorców prywatnych – powiedział portalowi jeden z kieleckich listonoszy. – Zabieramy ze sobą tyle tych ulotek, ilu mamy na liście prywatnych adresatów. Jeśli ktoś danego dnia ma odwiedzić 50 osób, to zabiera 50 ulotek, a jeśli ma dostarczyć coś do 500 adresatów, to zabiera 500 ulotek – dodał.

Sprawy nie komentuje ani Poczta Polska, ani Fundacja Niezależne Media.

Czytaj też:

Zmobilizowana Polonia. Przy niektórych lokalach widnieje ważny komunikatCzytaj też:

MSZ wydało komunikat ws. wyborów. Będą dodatkowe obwody głosowania