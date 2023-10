Incydent na konferencji prasowej Tuska. „To przekracza wszystkie możliwe granice”

Donald Tusk poinformował o incydencie na początku briefingu prasowego w Zgierzu, poświęconego problemowi nielegalnego składowiska odpadów. – Część z państwa to widziała. Funkcjonariusze PiS, którzy udają dziennikarzy mediów publicznych, w sposób bardzo brutalny zaczepiali i fizycznie nacierali na moich współpracowników i na mnie – przekazał lider Platformy Obywatelskiej.

– Będziemy składali tę informację o bardzo niestosownym zachowaniu agresywnych i niekulturalnych ludzi, którzy udają dziennikarzy, do odpowiednich instytucji. To nie jest pierwszy raz, ale to, co dziś się tutaj zdarzyło, to już przekracza wszystkie możliwe granice. Tym bardziej, że informowaliśmy wszystkich państwa, że będzie briefing, gdzie poruszymy wszystkie interesujące tematy – oświadczył Tusk.

