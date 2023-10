W plecaku ucznia zapalił się telefon. Ewakuowano budynek szkoły w Trąbkach Wielkich

W Trąbkach Wielkich w powiecie gdańskim w Szkole Podstawowej im. Kunegundy Pawłowskiej doszło do niebezpiecznego zdarzenia. W trakcie zajęć w sali lekcyjnej zapalił się plecak ucznia. Do zapłonu miało dojść przez telefon – służby podejrzewają, że mogło dojść do samozapłonu baterii. Ze szkoły ewakuowano ponad 360 osób – około 340 uczniów i 22 pracowników.

Ze szkoły ewakuowano ponad 360 uczniów. 18 z nich źle się poczuło

Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej przekazał, że ze względu na zdarzenie 12 uczniów zostało przebadanych przez zespoły ratownictwa medycznego. Z powodu zapłonu, cały budynek szkoły został zadymiony, strażacy przewietrzyli szkołę i sprawdzili pomieszczenia detektorami gazowymi. Na miejscu pracowały cztery zastępy straży pożarnej.

Po akcji strażaków dzieci oraz pracownicy szkoły wrócili do placówki. Jak przekazały służby, łącznie 18 uczniów źle się poczuło. Trafili do sali wyznaczonej przez dyrektora szkoły i tam oczekiwali na swoich rodziców.

Wcześniejsze pożary telefonów w szkole

Do podobnego zdarzenia doszło w poniedziałek 25 września 2023 r. w Szkole Podstawowej w Suchowoli w powiecie zamojskim. Wtedy strażacy również otrzymali zgłoszenie o wybuchu i pożarze w jednym z pomieszczeń placówki oświatowej. Po dotarciu na miejsce pierwszego zastępu z OSP w Suchowoli stwierdzono, że w jednej sali dydaktycznej, w trakcie zajęć zapaleniu uległ telefon znajdujący się plecaku jednego z uczniów. Na szczęście plecak znajdował się w rogu sali. Telefon w trakcie zapłonu nie był ładowany.

W Suchowoli przed przybyciem zastępów straży pożarnej nauczyciel ewakuował wszystkich uczniów z sali i sam przystąpił do gaszenia pożaru, później wyniósł plecak razem z zawartością poza teren szkoły.

