Wstrząsające odkrycie w Warszawie. Ciała młodych osób w mieszkaniu na Woli

Wstrząsającego odkrycia dokonano przy ul. Burakowskiej na warszawskiej Woli. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, powołując się na źródła w prokuraturze, ciała kobiety i mężczyzny w wieku około 30 lat ujawniono w jednym z mieszkań. Na miejscu pracują prokurator i policjanci.

– W mieszkaniu przy ul. Burakowskiej znaleziono ciała kobiety i mężczyzny w wieku około 30 lat. Czynności trwają. Wstępne ustalenia wskazują, że mamy do czynienia z zabójstwem kobiety i samobójstwem mężczyzny, czyli z tzw. rozszerzonym samobójstwem – przekazał RMF FM rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Szymon Banna.

Z relacji portalu wawahotnews24 wynika, że już we wtorek między parą miało dojść do sprzeczki, która przeniosła się do mieszkania. „Dziś nad ranem mieszkańcy słyszeli dochodzące z lokalu krzyki kobiety. Wezwano na miejsce policję, która po wejściu siłowym z udziałem strażaków i zespołu ratownictwa medycznego ujawniła zwłoki kobiety” – przekazano.

