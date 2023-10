Zastępca burmistrza chciał seksu za anulowanie kary. Usłyszał zarzuty

Wiceburmistrz Nowogardu jest obecnie podejrzewany o popełnienie 20 przestępstw. Pięć zarzutów dotyczy przestępstw o charakterze korupcyjnym. W większości przypadków chodziło o nakłanianie do seksu w zamian za zwolnienie z wykonywania pracy na rzecz Urzędu Gminy. H. miał zapewniać poszkodowane, że zasądzone im kary zostaną anulowane jeśli zgodzą się na świadczenie mu usług seksualnych.

Lewe zaświadczenia o szczepieniach

Kłopoty wiceburmistrza nie kończą się na zarzutach dotyczących przestępstw na tle seksualnym. Poza nimi H. jest oskarżony o pośrednictwo w organizowaniu fałszywych zaświadczeń o szczepieniu przeciwko COVID-19. – Oskarżony, mając dostęp do osób, które mogły dokonywać takich wpisów, takie wpisy załatwiał osobom, którym na tym zależało, a nie chciały jednocześnie takiego szczepienia wykonać – wyjaśnił prokurator Marcin Lorenc w rozmowie z Radiem Szczecin.

Sprawą wystawiania lewych zaświadczeń o szczepieniach zajmowało się Centralne Biuro Antykorupcyjne i to funkcjonariusze tej właśnie służby 23 sierpnia 2022 zatrzymali Jarosława H.

Zastępca burmistrza, który przebywa obecnie w areszcie, przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów i wyraził gotowość do dobrowolnego poddania się karze. Prokuratura zaproponowała wymierzenie kary trzech lat i czterech miesięcy pozbawienia wolności. Ponadto prokurator domaga się nałożenia na oskarżonego kary finansowych oraz 10-letniego zakazu zajmowania wszelkich stanowisk w organach i instytucjach państwowych i samorządowych, a także w spółkach prawa handlowego, w których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiadają co najmniej 10 procent akcji lub udziałów.

