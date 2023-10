„Niedyskrecje wyborcze”: Tusk wraca do polityki miłości. PiS zostaje przy swoim

Czy polityczna niedziela czyli Marsz Miliona Serc Donalda Tuska w Warszawie i konwencja PiS w Katowicach zmieniły sytuację na scenie politycznej? Czy Tusk odzyskał słuch społeczny, a Jarosław Kaczyński go stracił? O co kandydaci PO na parlamentarzystów mają pretensje do kierownictwa partii? Czy Trzecia Droga złapała drugi oddech? O tym i innych sprawach mówimy w podcaście „Niedyskrecje wyborcze”.

Konwencja PiS w katowickim Spodku okazała się seansem nienawiści wobec Donalda Tuska. Inaczej niż Marsz Miliona Serc, który nastawiony był na pozytywną mobilizację wyborców i wydaje się, że spełnił tę rolę. Pierwsze sondaże pokazują wzrost poparcia dla Koalicji Obywatelskiej i ustabilizowanie się notowań Trzeciej Drogi oraz lewicy. Natomiast negatywne przesłanie płynące z konwencji PiS nie przyczyniło się do istotnej poprawy notowań partii rządzącej. Podczas konwencji Mateusz Morawiecki zaapelował do wyborców PiS, by przed wyborami nie oglądali TVN i nie czytali tekstów dziennikarzy uznawanych za symetrystów, co zostało źle przyjęte przez komentatorów. Z badań wynika, że jedna trzecia wyborców PiS ma zwyczaj poszukiwać informacji nie tylko w mediach sprzyjających rządowi, ale też w takich, które obóz władzy uznaje za nieprzychylne. I zapewne do tych wyborców były skierowane słowa szefa rządu, ale dziennikarzy tym apelem nie zjednał. Spytałyśmy po tej konwencji polityka ze sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, dlaczego Mateusz Morawiecki, który miał być takim nowoczesnym, eksperckim i europejskim obliczem PiS, został sprowadzony do poziomu twardego elektoratu partii.