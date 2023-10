Donald Tusk weźmie udział w debacie w TVP? Lider PO ogłosił decyzję

Debata w TVP odbędzie się w poniedziałek 9 października. Wezmą w niej udział przedstawiciele sześciu komitetów, które zarejestrowały kandydatów we wszystkich okręgach, czyli Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Trzeciej Drogi, Konfederacji oraz Bezpartyjnych Samorządowców.

Każdy komitet ma dostać w sumie siedem minut do wykorzystania i dodatkowo 60 sekund na tzw. swobodną wypowiedź. Kandydaci mają odpowiedzieć na sześć pytań. Debatę poprowadzą Michał Rachoń oraz Anna Bogusiewicz-Grochowska.

Wybory 2023. Donald Tusk weźmie udział w debacie

– Mam nadzieję, że słyszy mnie pan Kaczyński. Jarosławie Kaczyński, może masz odwagę chociaż do swojej telewizji, pod skrzydła swoich funkcjonariuszy, Rachoniów i innych tego typu pisowskich namiestników telewizji, stanąć do debaty ze mną? Ja będę o 18 w tej telewizji – ogłosił Donald Tusk podczas spotkania z wyborcami w Rzeszowie.

Lider PO dodał, że „nie wie, co teraz wykombinują, bo rzeczywiście zmienili prowadzących, zmienili godzinę debaty”. – Michała Kołodziejczak nie wpuścili na debatę do Telewizji Publicznej, więc spodziewamy się różnych sztuczek, forteli, może agresji. Mam wrażenie, że będę szedł do tej telewizji nie sam, że pójdzie ze mną bardzo, bardzo dużo ludzi. Żeby im do głowy nie przyszło nie wpuścić mnie do studia telewizyjnego – podkreślił Tusk.

– A jeśli prezes Kaczyński po raz kolejny stchórzy to już warto tylko dlatego pójść na debatę, wiedząc że wyszykują wszystkie możliwe świństwa. Robią to codziennie – dodał lider PO. Tusk oświadczył też, że „jeżeli debata się odbędzie” to jego pierwsze pytanie będzie brzmiało: „Gdzie jest Jarosław?”.

Kto oprócz Tuska stanie do debaty?

O tym, kto weźmie udział w debacie, sztaby same decydują. PiS nie ujawnił jeszcze, kto będzie go reprezentował. Według Onetu partia rządząca może wystawić marszałek Sejmu Elżbietę Witek. Lewica podejmie decyzję pod koniec tygodnia. Trzecia droga ma wysłać do TVP jednego z liderów, czyli Szymona Hołownię lub Władysława Kosiniaka-Kamysza, ale wiele zależy od decyzji innych komitetów – np. jeśli konkurenci wystawią kobietę, to ten komitet prawdopodobnie także wskaże kobietę.

Wiadomo natomiast, że Konfederację reprezentował będzie jeden z jej liderów – Krzysztof Bosak.

Czytaj też:

Sztabowiec PiS-u: Większość ludzi chce zmiany władzyCzytaj też:

PO przeprowadziła wewnętrzny sondaż. Jego wynik może zaskoczyć