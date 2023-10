Skandal po meczu AZ Alkmaar – Legia Warszawa. Premier Morawiecki interweniuje

Po czwartkowym meczu Legii Warszawa w Lidze Konferencji Europy rozegrały się skandaliczne sceny. Policja przedwcześnie zamknęła stadion, a ochrona utrudniała piłkarzom stołecznej drużyny odjazd autokarem. Funkcjonariusze policji chcieli szturmem dostać się do autokaru, gdzie przebywali piłkarze i część działaczy. Ostatecznie Josue i Radovan Pankov zostali zatrzymani przez miejscową policję, a właściciela polskiego klubu, Dariusza Mioduskiego uderzono w twarz.

Awantura po meczu Legii. Premier włącza się do sprawy

O awanturę w Holandii pytany był na antenie RFM FM rzecznik rządu. Piotr Muller zdradził, że skandal ściągnął uwagę Mateusza Morawieckiego, który postanowił podjąć interwencję. – Rozmawiałem z panem premierem. Poprosił nasze służby dyplomatyczne o pilne wyjaśnienie sprawy. Bo na pierwszy rzut oka budzi poważne wątpliwości co do działania służb, sytuacja nie wygląda na prawidłową interwencję i to nas niepokoi – powiedział rzecznik rządu Piotr Muller.

Chwilę później premier sam zabrał głos na portalu X (dawniej Twitter). „Bardzo niepokojące doniesienia z Alkmaar. Poleciłem MSZ pilne działania dyplomatyczne w celu weryfikacji wydarzeń z nocy. Polscy zawodnicy i kibice muszą być traktowani zgodnie z prawem. Nie ma zgody na jego łamanie” – napisał szef rządu.

