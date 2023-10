Youtuberzy pedofile, ostatnia prosta kampanii i o co walczą lekarze. Co jeszcze w nowym „Wprost”?

„Dzieci molestowane w sieci”. – Influencer, który stosuje podobne do Weinsteina praktyki, ma możliwość kontaktu online z milionami dzieci i młodzieży – ostrzega w rozmowie z Krystyną Romanowską Magdalena Bigaj, prezeska Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa.

„Obrzydliwa gra pedofilią”. Walczący brzydko się chwytają. Tak najkrócej podsumować można to, co dzieje się wokół skandalu pedofilskiego wśród polskich youtuberów. Jest jasne, że takie sprawy trzeba załatwiać i im przeciwdziałać. Kłopot polega na tym, że politycy dwóch głównych partii tylko nimi grają, a dobro skrzywdzonych mają w głębokim poważaniu – pisze Tomasz Terlikowski.

„Będą kolejne ofiary”. – Są tacy, którzy molestują nieletnie, ale są też tacy, którzy zarabiają na udawaniu niewinności – tłumaczy w wywiadzie Krystyny Romanowskiej chcący zachować anonimowość influencer z YouTube.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Trójgłowy smok i oblężona twierdza”. Marsz Miliona Serc poprawił nieco sytuację partii opozycyjnych. Pierwsze sondaże pokazały poprawę notowań Koalicji Obywatelskiej i stabilizację ponad progiem wyborczym lewicy oraz Trzeciej Drogi. Ale PiS ciągle może wywalczyć utrzymanie władzy – pisze Eliza Olczyk.

„Wybory kobiet”. – Oby jak najwięcej kobiet poszło do wyborów. Trzeba walczyć o każdą zniechęconą do głosowania Polkę – zachęca w rozmowie z Agnieszką Szczepańską Anna Kornacka, była przewodnicząca Partii Kobiet.

„Wiem, co mam robić w parlamencie”. – Agnieszka Holland oddała to, co się działo w tej polskiej duszy w ciągu ostatnich dwóch lat – mówi w wywiadzie Joanny Miziołek prof. Adam Bodnar.

„Psycholog o dyskusji wokół filmu Holland”. – Dyskusja wokół filmu „Zielona granica” nie może być logiczna, bo jest tożsamościowa – mówi Krystynie Romanowskiej Paweł Droździak, psycholog i trener grupowy.

„Książkary” wygryzły „jesieniary”. Media społecznościowe zmieniają nasz sposób uczestniczenia w kulturze – najlepszy przykład to bookstagramerzy, którzy sprawili, że młodzież zaczęła czytać książki – pisze Marta Byczkowska-Nowak.

„Nie mam ambicji, żeby być idealną”. – Wolałabym w wywiadach wypowiadać się na temat swojego życiu zawodowego, a nie prywatnego. Zawsze warto wierzyć w to, że marzenia się spełniają – mówi Wiktorowi KrajewskiemuWeronika Rosati.

„Dziwne oblicza seksu”. Coraz trudniej przychodzi mi oglądanie debat, bo wprawdzie u jednych kandydatów do władzy widzę szczere dążenie do osiągnięcia dobra wspólnego i autentyczny patriotyzm, ale u innych timofilia, czy zespół pychy są aż nadto widoczne – pisze prof. Zbigniew Lew-Starowicz.

„Chcemy mieszkać na swoim”. Polacy kupują mieszkania jak szaleni. – Coraz częściej kupują drugie mieszkanie bez planu wynajmowania go. Wystarczy, że będzie stało… i drożało – mówi Przemysławowi Bociądze Katarzyna Kuniewicz, analityczka rynku nieruchomości.

„Groźny termin median human”. Nie można zapominać, że sztuczna inteligencja to narzędzie stworzone przez ludzi i dla ludzi. Jej rozwój powinien służyć dobru społecznemu, a nie tylko zaspokajaniu ambicji kilku potentatów technologicznych – pisze prof. Aleksandra Przegalińska.

„Polska obrażona”. Polski przemysł zbrojeniowy i dyplomaci najwyższego szczebla pilnują, żeby omijać Ukrainę szerokim łukiem. Kijów wie, że jest kolejka chętnych, którzy już zajmują nasze miejsce – ostrzega Jakub Mielnik.

„Polak – Węgier, kiedyś dwa bratanki”. Amerykanie pokazali badania, z których wynika, jak dużo różni Polaków i Węgrów. Przede wszystkim stosunek do Moskwy i sankcji nakładanych na Rosję. Więcej w tekście Marcina Makowskiego.

„Konieczne są zmiany systemowe”. – Partie obiecują krótsze kolejki do specjalistów, ale to nie nastąpi, jeśli nie zmieni się funkcjonowania całego systemu ochrony zdrowia – mówi Katarzynie Pinkosz Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej.

„Dzisiejszy »Znachor«”. Najbardziej wyczekiwany polski film Netflixa – „Znachor” – trafił już do serwisu. O kulisach jego powstania opowiadają Sylwii Szostak: producentka Magdalena Szwedkowicz oraz reżyser Michał Gazda.

„Realizuję moje plany”. Matteo Bocelli, syn Andrei Bocellego, w rozmowie z Wiktorem Krajewskim mówi, że nie idzie śladem ojca choć razem kilka lat temu nagrali przebój. Jest piosenkarzem pop, lubi rap i rocka.

„Aktorka, która została bizneswoman”. – Po pięćdziesiątce robisz się przezroczysta dla show-biznesu. Ja na szczęście mam w tej sprawie luz, bo mam swoje wydawnictwo i pracy nawet za dużo – opowiada Katarzynie Burzyńskiej-Sychowicz Edyta Jungowska.

„7 powieści na jesień”. Keith Richards, dziarski osiemdziesięcioletni rockman, czyta dla zdrowia. Czytajmy i my, zwłaszcza że jesień będzie coraz bardziej dokuczliwa. Oto siedem książek, które typujemy, jako ważne lektury na najbliższe miesiące. Poleca Leszek Bugajski.

Czytaj też:

Donald Tusk rwie do przodu, w TVP będzie iskrzyć. „Sztabowcy PiS nie wytrzymali ciśnienia”Czytaj też:

Ojciec Rydzyk dopiął swego. 19,5 tys. zł za semestr. „Wyjątkowy talent do wyczuwania dużych pieniędzy”