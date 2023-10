Polacy coraz bardziej niechętni do pomocy Ukraińcom. Co z ustawą?

Z sondażu przeprowadzonego na zlecenie „Rzeczpospolitej” i RMF MF wynika, że 49,1 proc badanych opowiada się za kontynuacją pomocy dla ukraińskich uchodźców. Na postawione w sondażu pytanie o prolongatę przepisów dotyczących tej pomocy, odpowiedzi „zdecydowanie tak” udzieliło 21,8 proc. ankietowanych, a odpowiedzi „raczej tak” 27,3 proc. z nich.

Przeciwko dalszej pomocy dla Ukraińców opowiedziało się z kolei 39,9 proc. badanych, z czego 17,9 proc. ma w tej sprawie zdecydowany pogląd. Niezdecydowanych w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania obecnych przepisów było 11 proc. respondentów. Przedłużenia obowiązujących przepisów chcą w większości zarówno sympatycy Prawa i Sprawiedliwości (62 proc.), jak i partii opozycyjnych (53 proc.).

O dalszych losach ustawy, gwarantującej ukraińskim uchodźcom pomoc państwa polskiego, zdecyduje nowy Sejm, który zbierze się już po wyborach parlamentarnych zaplanowanych na 15 października.

Tendencja spadkowa

Z danych analizowanych dra Roberta Staniszewskiego z Uniwersytetu Warszawskiego wynika, że tendencja spadkowa dotycząca chęci pomocy Ukraińcom utrzymuje się nieprzerwanie od lutego 2023 roku. Powodem takiego stanu rzeczy mają być koszty ponoszone przez społeczeństwo w postaci m.in. wysokiej inflacji. Ponadto wśród powodów, badani wymieniają również coraz częściej „roszczeniową postawę” uchodźców. Część badanych twierdzi, że Ukraińcy mają obecnie w Polsce więcej praw niż Polacy.

Ukraińcom, którzy uciekli do Polski przed wywołaną przez Rosję wojną, przysługuje obecnie prawo do m.in.: wyżywienia i zakwaterowania, finansowanego przez państwo przez 120 dni, świadczenia 500+ na dziecko, jednorazowej pomocy w wysokości 300 zł oraz do 12 tys. zł na dziecko do lat trzech w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego.

Unia Europejska przedłużyła pomoc

O przedłużeniu pomocy dla Ukrainy zdecydowała już Bruksela. Rada Unii Europejskiej postanowiła przedłużyć tymczasową ochronę dla osób, które uciekają przed wojną napastniczą Rosji na okres od 4 marca 2024 do 4 marca 2025. Jest to kolejna już prolongata tych przepisów.

Na mocy ustanowionego systemu pomocy zapewniono natychmiastową i niewymagającą rozpatrywania poszczególnych wniosków ochronę ukraińskich uchodźców, którzy nie mogą wrócić obecnie do swojego kraju. Celem przepisów jest zmniejszenie presji na krajowe systemy azylowe i nadanie przesiedleńcom jednolitych praw na terenie całej UE. Wśród zagwarantowanych świadczeń znalazły się m.in. świadczenia medyczne, społeczne i edukacyjne.

