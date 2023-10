Prawie 12 mln zł w ciągu 5 lat? Onet ujawnił zarobki czworga prezenterów Wiadomości

Portal „Onet” dotarł do umów Telewizji Polskiej z czworgiem prezenterów „Wiadomości”, czyli Danutą Holecką, Michałem Adamczykiem, Edytą Lewandowską oraz Martą Kielczyk.

Dwa rodzaje umów

Z ustaleń „Onetu” wynika, że w ciągu ciągu pięciu lat cała czwórka „może zainkasować prawie 12 mln zł” netto. Najlepiej zarabiają Holecka i Adamczyk, którzy zawarli ze swoim pracodawcą po dwie umowy.

Pierwszy rodzaj umowy reguluje zatrudnienie jako osoba fizyczna z gażą „sięgającą w ostatnich latach 5-10 tys. zł”. Drugi rodzaj umowy reguluję współpracę z jednoosobowymi firmami prezenterów, gdzie stawki są znacznie wyższe.

Umowy z firmą Holeckiej

We wrześniu 2020 r. firma Holeckiej D.D.H. Studio „V” zawarła umowę na prowadzenie „Wiadomości” 10-11 razy w miesiącu. Stawka wynosiła 46 tys. netto miesięcznie. Umowa skończyła się styczniu tego roku. Przez wskazany okres Holecka miał zarobić blisko 1,4 mln zł. W umowie miał jednak znajdować się zapis dotyczący dodatków, co mogło zwiększyć gażę do ok. 2 mln zł.

W lutym D.D.H. Studio „V” zawarła kolejną umowę, która obowiązuje do lipca 2025 r. Stawka miesięczna wynosi 50 tys. zł miesięcznie. Za cały okres obowiązywania tej umowy, Holecka wraz z dodatkami może zarobić także ok. 2 mln zł.

Umowy z firmą Adamczyka

Firma Adamczyka „Mediami” zawarła z TVP umowę od sierpnia 2020 r. do stycznia 2023 r. Jej stawka wynosiła 43 tys. zł miesięcznie. Do obowiązków Adamczyka należało nie tylko prowadzenie „Wiadomości”, ale także cotygodniowe prowadzenie programu „Bez retuszu”, który obecnie funkcjonuje pod nazwą „Strefa starcia”.

Przez ten okres Adamczyk zarobił blisko 1,3 mln zł. „Wraz z innymi świadczeniami mógł otrzymać blisko 2 mln zł” – dodaje „Onet”. Obecnie Adamczyk jest zatrudniony na podstawie umowy zawartej w marcu. Jej stawka wynosi 47 tys. zł miesięcznie. Przez 2,5 roku umowy prezenter ma otrzymać 1,4 mln zł, zaś z dodatkami kwota może wzrosnąć do ok. 1,8 mln zł.

Zarobki Lewandowskiej i Kielczyk

Firma Edyty Lewandowskiej – „Elmedia” – zawarła umowę na 40 tys. zł miesięcznie, która obowiązywała od lutego 2021 r. do stycznia 2022 r. Tym samym zarobiła blisko pół miliona zł, jednak z dodatkami kwota mogła wynieść ok. 900 tys. zł.

Obecnie obowiązująca umowa z „Elmedia” trwa od lutego 2022 r. do stycznia 2024 r. Stawka miesięczna nie uległa zmianie. Wartość umowy z dodatkami może wynieść „nawet ponad 1,2 mln zł netto”.

Marta Kielczyk prowadzi „Wiadomości” od jesieni ubiegłego roku. Dwuletnia umowa między TVP a firmą „Marta Kielczyk” opiewa na 42 tys. 850 zł miesięcznie. „Do września przyszłego roku zarobi netto minimum milion złotych, a z dodatkami — nawet ponad 1,6 mln zł netto” – wynika z wyliczeń „Onetu”.

