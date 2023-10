Morawiecki potwierdza pogłoski. Tusk poznał rywala z PiS w debacie TVP

Premier Mateusz Morawiecki potwierdził pojawiające się od wczoraj wieczorem pogłoski: to on będzie reprezentował Prawo i Sprawiedliwość w debacie przedwyborczej na antenie TVP. Dzień wcześniej udział zapowiedział przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Były premier zaapelował równocześnie do Jarosława Kaczyńskiego, żeby to on stanął do dyskusji.

Wiadomo już, że Konfederację będzie reprezentować Krzysztof Bosak, a Lewica zapowiada, że „będzie miała twarz kobiety” . Poza tymi ugrupowaniami w debacie zaprezentują się przedstawiciele Polski 2050 i Bezpartyjnych Samorządowców.

Tekst jest aktualizowany. Więcej informacji wkrótce.

