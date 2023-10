Tragedia pod Gorzowem Wielkopolskim. Nie żyje dwóch mężczyzn rażonych prądem

Do tragedii we wsi Jeninek niedaleko Gorzowa Wielkopolskiego doszło w piątek, 6 października, w godzinach porannych. Zawiadomienie do służb wpłynęło około godz. 9:30. Dyspozytor został poinformowany, o dwóch mężczyznach porażonych prądem.

Zdarzenie miało miejsce podczas rozładunku ciężarówki. Mały, hydrauliczny dźwig samochodowy (HDS) zahaczył o znajdującą się w pobliżu linię średniego napięcia. W tym momencie dwójka mężczyzn została porażona.

Zdarzenie wyjaśnią śledczy

Na miejsce rozdysponowano straż pożarną, pogotowie ratunkowe, policję i pogotowie energetyczne. Ponadto lądował także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pomimo szybkiego działania oraz reanimacji nie udało się ich uratować.

Okoliczności zdarzenia będzie wyjaśniać grupa dochodzeniowo śledcza. Jej działania objęte zostały nadzorem prokuratora. – Trwa ustalanie dokładnych okoliczności wypadku oraz tożsamości zmarłych mężczyzn – przekazał w rozmowie z dziennikarzami Faktu kom. Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.

