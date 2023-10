Najpierw zrywał banery, potem zaatakował. Szczeciński radny PiS pobity

Przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości w szczecińskiej radzie miasta Marcin Pawlicki miał zostać pobity. Do incydentu doszło w czwartek wieczorem na ul. Narutowicza w centrum Szczecina. Interweniowała policja, trwają czynności wyjaśniające.

– Jechałem wczoraj z radną Agnieszką Kurzawą samochodem ul. Narutowicza. Po lewej stronie zobaczyłem mężczyznę, który rwał baner Zbyszka Boguckiego, nagrywał to na wideo i pokazywał środkowy palec w kierunku baneru – przekazał w rozmowie z portalem wszczecinie.pl radny Marcin Pawlicki.

Z relacji polityka wynika, że na widok mężczyzny zawrócił samochód, a następnie wysiadł, aby go upomnieć. – On w tym czasie już podszedł do baneru Agnieszki Kurzawy. Powiedziałem mu, że niszczy materiały wyborcze, że wzywamy policję. Rzucił się do mnie z rękoma, uderzył mnie kilka razy. Szarpanina trwała 20 minut. Zniszczył mi okulary. Zabrała go policja – poinformował polityk.

Policja potwierdza prowadzenie czynności

Fakt, że prowadzone są w tej sprawie czynności potwierdziła portalowi wszczecinie.pl Anna Gembala z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Dotyczą one zarówno wspomnianego zniszczenia przez mężczyznę baneru, jak i naruszenia nietykalności cielesnej. – Za wcześnie, by mówić o szczegółach zdarzenia. Czynności są w trakcie – stwierdziła Gembala.

O tym, że radny Marcin Pawlicki miał zostać pobity, jako pierwszy poinformował dziennikarz Radia Szczecin Tomasz Duklanowski. Upublicznił on również zdjęcie agresora z zamazanym fragmentem twarzy. „Pawlicki szedł wraz z kandydatka do Senatu Agnieszką Kurzawą. Oboje zwrócili uwagę młodemu mężczyźnie, aby nie zrywał baneru wyborczego wojewody Zbigniewa Boguckiego. Napastnik najpierw wyzwał ich od „je****ch pisiorów", potem rzucił się z pięściami i zadał kilka ciosów Pawlickiemu” – relacjonował dziennikarz.

Czytaj też:

Krakowscy pseudokibice zatrzymani. Zaatakowali 33-latka maczetąCzytaj też:

Gdy odmówił oddania im piwa, złamali mu nos. Policja zatrzymała 4 osoby na Bulwarach Wiślanych