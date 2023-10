IMGW wydał ostrzeżenia pogodowe. Wiatr może łamać pnie drzew

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że sobota 7 października będzie dniem z niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi. Rano i po południu na przeważającym obszarze Polski będzie odczuwalnie chłodno. Wszystko za sprawą niżu, który znad Estonii przemieści się nad zachodnią Rosję. IMGW wydało ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla 11 województw. Dla północnych powiatów woj. zachodniopomorskiego i pomorskiego wydano pomarańczowe alerty 2. stopnia.

Ostrzeżenia będą tam obowiązywać od późnych godzin w piątek do późnego popołudnia albo wieczoru w sobotę. Ostrzeżenia mogą zostać przedłużone. Aktualny stopień i długość ostrzeżeń IMGW można śledzić na stronach Instytutu. W nocy z piątku na sobotę przejściowy wzrost porywów wiatru może osiągnąć do 110 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Średnia prędkość silnego wiatru powinna jednak wynosić do 50 km/h, a w porywach od 75 km/h do 95 km/h.

IMGW wydał alerty pogodowe. Obowiązują w 11 województwach

W pozostałej części woj. zachodniopomorskiego i pomorskiego obowiązują żółte alerty, gdzie średnia prędkość wiatru wynosi 40 km/h, a w porywach do 85 km/h. Ostrzeżenia 1. stopnia w całości obowiązują w woj. kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, łódzkim i lubelskim. Żółte alerty wydano także w części powiatów Wielkopolski, Śląska i Ziemi Kieleckiej.

Jakie szkody może wyrządzić wiatr? Wiatr o prędkości 62 – 74 km/h łamie gałęzie drzew, a o prędkości 75 – 88 km/h powoduje uszkodzenia budynków, zrywa dachówki, łamie całe drzewa. Z kolei wiatr o prędkości 89 – 102 km/h wyrywa drzewa z korzeniami, powoduje duże uszkodzenia budynków, np. zrywanie dachów, łamanie wież i słupów energetycznych. Wiatr o prędkości 103-117 km/h łamie pnie drzew, a powyżej, określany jako huraganowy, niszczy budynki.



