Nowe informacje po orgii w Dąbrowie Górniczej. O losach księdza zdecyduje Watykan

Rośnie liczba organów zaangażowanych w sprawę skandalu seksualnego, do którego doszło w jednej z parafii w Dąbrowie Górniczej. Ks. Tomasz Z. zorganizował tam imprezę z udziałem kilku innych duchownych, na którą zaproszono męskiego pracownika seksualnego. Uczestnicy zabawy mieli m.in. zażywać środki na potencję, a w momencie gdy wynajęty mężczyzna stracił przytomność, duchowni mieli uniemożliwiać ratownikom medycznym udzielenie pomocy.

Sprawą, poza policją i prokuraturą, zajęła się diecezja. 12 września, biskup sosnowiecki powołał komisję wyjaśniającą okoliczności tego zdarzenia. 6 października organ przedstawił biskupowi sosnowieckiemu raport, a ten podjął decyzję o wszczęciu procedury karnej. Ponadto, by zachować bezstronność procesu, zapewnił, że zostanie on przeprowadzony przez kościelny wymiar sprawiedliwości spoza Diecezji Sosnowieckiej.

Co grozi księdzu Tomaszowi Z. z Dąbrowy Górniczej?

Diecezja przekazała, że fakty ustalone przez komisję w oparciu o świadectwa przesłuchanych osób pozwoliły stwierdzić, że ks. Tomasz Z. wraz z dwiema innymi osobami świeckimi „dopuścił się bardzo poważnego złamania norm moralnych, na co Kościół nie wyraża zgody i co zdecydowanie potępia”.

Faktem jest, że zdarzenie w Dąbrowie Górniczej stało się powodem zgorszenia dla wiernych i oburzenia opinii publicznej. „Ks. Tomasz Z. swoim postępowaniem poważnie naruszył zobowiązania wynikające ze stanu duchownego, co może być uznane za przestępstwo w rozumieniu prawa kanonicznego” – przyznaje diecezja.

W nowym komunikacie wyjaśniono też, co grozi księdzu, który dopuścił się zabronionych czynów. „Biorąc pod uwagę wielkie zgorszenie wśród wiernych, biskup sosnowiecki zdecydował o wszczęciu procesu karnego, na mocy którego można zastosować wobec duchownego najcięższe kary kościelne, w tym wydalenie ze stanu duchownego” – wskazano.

Watykan zajmie się sprawą orgii w Dąbrowie Górniczej

Teraz prawnicy spoza Diecezji Sosnowieckiej zajmą się tą sprawą, a z wynikami ich prac zapozna się Stolica Apostolska, która podejmie ostateczną decyzję dot. ks. Tomasza Z.

Ponadto w poniedziałek, 2 października, ks. Tomaszowi Z. przekazano dekret biskupa sosnowieckiego zawierający decyzję odwołania go ze wszystkich podejmowanych do tej pory funkcji i urzędów. Ksiądz otrzymał upomnienie i nakazano mu podjęcie pokuty aż do ostatecznej decyzji Watykanu.

„Komisja wyjaśniająca zdarzenie, które miało miejsce w mieszkaniu ks. Tomasza Z., będzie dalej ze szczególną uwagą śledzić postępowanie prokuratorskie w tej sprawie. Wyniki tego dochodzenia zostaną włączone do materiału dowodowego strony kościelnej i będą uwzględnione w dalszych pracach komisji” – zapewniono.

Czytaj też:

Wstrząsający list księdza po orgii w Dąbrowie Górniczej. „Kościół stał się źródłem strasznego zła”Czytaj też:

Po orgii w Dąbrowie Górniczej wierni zapowiedzieli protest. „Też czujemy się obolali”