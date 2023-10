Janina Ochojska oskarża PiS. „Wywożą uchodźców z Lampedusy na Białoruś”

– Różnica jest prosta. Oni głosowali za szybką relokacją migrantów do Polski, a my głosowaliśmy przeciwko. Oni chcą zamienić Polskę w drugą Lampedusę, my chcemy bronić naszego bezpieczeństwa. Wybór należy do ciebie – słychać na najnowszym spocie Prawa i Sprawiedliwości, zamieszczonym w mediach społecznościowych.

„Na Radzie Europejskiej staje dziś sprawa kryzysu migracyjnego. Dotąd kłamali, że nie ma takiego tematu! Rząd PO-PSL zgodził się na przymusowe relokacje imigrantów. Jeśli wrócą, zrobią to znowu!” – podkreślono w opisie nagrania. Dodano również hasztag: „Stop Przymusowej Relokacji”.

PiS krytykuje rząd PO-PSL za przymusową relokację migrantów

„Politycy PO-PSL mówią, że nie ma tematu przymusowych relokacji, że niepotrzebne jest to pytanie w referendum. Zniechęcają do udziału w referendum. Natomiast dziś debatują o tym premierzy na Radzie Europejskiej. Zostało tylko kilka dni, by przekonać wszystkich znajomych, by nie pozwolili wrócić Tuskowi do władzy. Tylko głosowanie na PiS może powstrzymać powrót Tuska do władzy i przymusową relokację” – skomentował wideo poseł Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusz Mularczyk.

Spot zamieścił w swoich mediach społecznościowych m.in. Mateusz Morawiecki. „Wybór 15 października jest prosty: PO i Donald Tusk chcą nielegalnej imigracji do Polski. Prawo i Sprawiedliwość mówi stop nielegalnej imigracji” – zachęcał premier. „Postawmy na Bezpieczną Przyszłość Polaków!” – zakończył szef rządu, nawiązując do hasła wyborczego Prawa i Sprawiedliwości.

Janina Ochojska reaguje na spot Prawa i Sprawiedliwości. „Uwaga, PiS kłamie”

Do klipu odniosła się Janina Ochojska. „Uwaga, PiS kłamie! Rząd PO-PSL w 2015 r. nie zgodził się na relokację około siedmiu tysięcy uchodźców z Syrii, czekających na naszą solidarność w Libanie. Lampedusa to miejsce, do którego docierają głodujący i uciekający przed wojną ludzie. Ale ‘katolicki’ PiS wywozi ich na Białoruś” – napisała europosłanka w serwisie X (dawny Twitter).

Czytaj też:

Więcej migrantów na granicy z Białorusią. Polski patrol został zaatakowanyCzytaj też:

UE zadecyduje o przyszłości paktu migracyjnego. PiS publikuje mocny spot