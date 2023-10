Atak Hamasu na Izrael. Mariusz Błaszczak o ewakuacji Polaków, Andrzej Duda zabiera głos

„W związku z sytuacją w Izraelu i całym regionie Bliskiego Wschodu pozostajemy w stałym kontakcie z naszymi kluczowymi sojusznikami. Zadania bieżącej analizy sytuacji dokonują także nasi przedstawiciele przy ONZ i NATO” – napisał w mediach społecznościowych Andrzej Duda.

„Na bieżąco monitorujemy sytuację w Izraelu i na całym Bliskim Wschodzie. Dzielimy się opiniami i informacjami z kluczowymi partnerami i sojusznikami. Na polecenie prezydenta Andrzeja Dudy jestem też w stałym kontakcie z naszymi ambasadorami przy ONZ i NATO” – uzupełnił szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP Marcin Przydacz.

„Rozmawiałem z izraelskim odpowiednikiem Eli Cohenem, aby wyrazić wyrazy współczucia w obliczu brutalnych ataków na Izrael. Potępiłem przemoc ze Strefy Gazy, zwłaszcza akty terrorystyczne wobec cywilów. Rozmawialiśmy także o działaniach Izraela służących ochronie jego obywateli oraz o sposobach przywrócenia spokoju” – skomentował z kolei w najnowszym wpisie szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau.

Głos zabrał też Mariusz Błaszczak. – Z informacji jakie mamy teraz, wynika, że około 200 turystów oczekuje na powrót z Izraela do Polski. Oczywiście wszyscy zostaną zabrani do Polski. Jeżeli będzie taka konieczność, to ustanowimy most ewakuacyjny. Rozmawiamy na ten temat z Grecją – podkreślił minister obrony narodowej.

Szef MON dodał, że „jeżeli będzie taka konieczność, wojskowe samoloty Hercules mogą zabierać polskich turystów z Izraela do Grecji, a z Grecji samoloty CASA będą transportować te osoby dalej do Polski”. – Samoloty Hercules mają odpowiednie systemy ostrzegania i reagowania przed atakiem. Piloci mają odpowiednie doświadczenie, żeby lądować w sytuacjach trudnych – zapewniał Błaszczak.

– Jest przygotowany także zespół medyczny z wojsk specjalnych. Jesteśmy przygotowani do tego, żeby szybko i sprawnie zapewnić powrót do domu polskim turystom, którzy aktualnie przebywają w Izraelu. Dwa samoloty Hercules są już gotowe. Jeżeli będzie taka potrzeba, będziemy liczbę samolotów zwiększać, albo utworzymy most ewakuacyjny i zaangażujemy samoloty transportowe typu CASA – podkreślił Błaszczak.

