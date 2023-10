Nowe fakty ws. „Pandora Gate”. Konopskyy opublikował film ws. afery pedofilskiej youtuberów

Sylwester Wardęga 3 października opublikował w serwisie YouTube film na temat groomingu w środowisku polskich twórców internetowych. W trwającym prawie pół godziny materiale przedstawił wyniki śledztwa przeprowadzonego we współpracy z właścicielem kanału Konopskyy. Sprawa została nazwana „Pandora Gate” i wspomniano w niej o Boxdelu, Dubielu i Fagacie.

Z materiału wynika, że kilka lat temu polscy influencerzy prowadzili ze swoimi nieletnimi fankami internetowe rozmowy, w których posługiwali się seksualnymi aluzjami i zachęcali je do spotkań. Konopskyy zapowiedział, że uzupełni całą historię, co zrobił w trwającym ponad godzinę materiale, który zamieścił na swoim kanale na YT.

Konopskyy o „mrocznej przeszłości polskiego YT”

– Opowiem wam nie tylko o samym wykorzystywaniu nieletnich, ale także o wyłudzeniu od nich zdjęć, zapraszaniu do mieszkania oraz o osobach, które latami kryły to całe szambo, o wysyłaniu przez youtuberów nawzajem półnagich zdjęć fanek, o manipulacji, o groźbach i paskudnym procederze seksualizacji i demoralizacji dzieci – zaczął na wstępie Konopskyy. Dodał, że „jest zawiedziony nie tylko Stuartem, ale też całym polskim YT”.

– W ciągu 14 dni straciłem 80 proc. idoli z dzieciństwa – przyznał. Konopskyy’emu udało się dotrzeć do pięciu poszkodowanych dziewczyn, do których Stuu wysyłał sprośne wiadomości i spotykał się z nimi, a które miały od 13 do 15 lat. Każda z nich pokazała Konopskyy’emu dowód osobisty z datą urodzenia oraz potwierdzenie swoich czatów ze Stuartem. Konopskyy podkreślił, że wiadomości głosowe i tekstowe Stuu zostały usunięte, prawdopodobnie w nadziei, że nie uda się go zidentyfikować.

Konopskyy o dowodach ws. Stuu

Pierwsza z dziewczyn, nazwana na potrzeby materiału Martyna, dostarczyła mu dowody, na których Stuart opowiadaj jej o swoich fantazjach seksualnych. Na innej wiadomości głosowej Stuu rozmawiał z Marcinem Dubielem, który o wszystkim wiedział, a przekonywał, że oskarżenia wobec Stuarta nie są właściwe. Konopskyy zaznaczył, że ostatecznie doszło do spotkania z 14-letnią fanką.

Na spotkaniu Stuu miał przytulać się do nastolatki, ale do niczego tam nie doszło. Już po nim nalegał, aby to zostało między nimi. – Jesteś obrzydliwy Stuart. Nie wierzę, że takie szambo wychodzi na twój temat – skomentował Konopskyy.

Konopskyy zabrał głos ws. Dubiela

Konopskyy skomentował też oświadczenie Dubiela stwierdzając, że „od pierwszych sekund pier**** głupoty”. Dubiel na wiadomościach głosowych miał też zachęcać 14-latkę, aby do niego przyjechała i się z nim „zabawiła” i prosił ją o wysłanie zdjęć piersi.

Konopskyy docenił w tej sprawie zaangażowanie Justyny Sukanek, która nagłośniała sprawę już od 2017 r. W jednej z wiadomości Stuu miał przyznać Sukanek, że w dzieciństwie był molestowany. Stuart miał też bronić się, że „one sami piszą i wysyłają oraz podejmują decyzje”.

Kolejna sprawa dotyczy nastolatki nazwanej na potrzeby filmu Agnieszka, z którą Stuu spotkał się przed jej 14. urodzinami. Stuart zaproponował nastolatce pojechanie do jego mieszkania i tam się z nią całował. Stuu miał wysłać także 13-latce zdjęcie przyrodzenia z uśmiechniętą buźką. Stuart utrzymywał kontrakt z nastolatką przez kilka lat, a w 2020 r. na jedną z wiadomości usłyszał, że „zawsze traktuje ją jako obiekt seksualny”.

Oburzające dowody ws. youtuberów

Kolejną sprawą była 15-latka, nazwana na potrzeby filmiku Maja, która miała wprowadzić się do Stuu na miesiąc. Wówczas youtuber „próbował się do niej dobierać”. Stuart potem miał nalegać na spotkania i prosił ją o „sexy zdjęcia” i pytał się, czy „będzie jej przeszkadzać, jak będzie spał nago” i naciskał mimo sprzeciwu 15-latki.

Następna historii dotyczy 14-letniej Igi, której oferował spanie w tym samym pokoju hotelowym. Konopskyy poruszył również sprawę 13-latki, o której Sukanek nagrała stories. Youtuber wyjaśnił, że ze względu na obecną pracę nie chce w tym uczestniczyć. – Dotarłem jeszcze do innej dziewczyny, która posiada całą kryptę na Stuu i zgraję jego przydupasów, ale boi się jej ujawnić – podkreślił Konopskyy.

Konopskyy wspomniał też, że rozmawiał z Olą, która dostarczyła mu materiałów na Verteza i Boxdela. Zaznaczył jednak, że dzień po spotkaniu wycofała się z czatów z Boxdelem, a dwa dni później nagrała z nim film, gdzie tłumaczył się ze sprawy. Konopskyy ujawnił, że Olciak w jednej z wiadomości sprzed lat nazywała Boxdela pedofilem.

Sprawa mogła ujrzeć światło dzienne wcześniej?

Konopskyy podkreślił, że sprawa z youtuberami mogła ujrzeć światło dziennie znacznie wcześniej. – Jakiekolwiek wykorzystywanie swojego autorytetu i popularności dla niemoralnych rzeczy, jest po prostu sku*********** – komentuje Konopskyy. Konopskyy wspomniał też, że pojawiły się głosy o wykorzystywaniu tabletek gwałtu.

Konopskyy zwrócił uwagę na to, jakie pieniądze pojawiają się wokół youtuberów. Ocenił, że „pozwalają one latami finansować jedne z najbardziej obrzydliwych procederów, o których w życiu słyszał”. Konopskyy krytycznie ocenił również twórczość internetową DJ-a Pallaside. Z kolei największym zarzutem Konopskyy’ego do Boxdela było to, że przez wiele lat wiedział o sprawie i milczał. Według Konopskyy’ego Boxdel ostatecznie ujawnił część faktów, bo obawiał się o swój wizerunek.

„Wierzchołek góry lodowej”

Konopskyy wspomniał także o wiadomościach Boxdela do 14-latki, kiedy ten pisał jej, że będzie ją „ru****” w piersi. Chwalił się też swoim rozmiarem swojego penisa oraz opisywał, jakby wyglądał ich stosunek. Konopskyy w dalszej części filmu zaznaczył, że Stuu jest „wierzchołkiem góry lodowej”. Miał na myśli Verteza, który pisał do Oli, kiedy ta miała 13 lat chciał się z nią przespać oraz pisał do niej, że „może jej ogrzać piersi, jak jej zmarzną”.

Konopskyy przedstawił również screeny Vojtaza z dziewczyną, którą na potrzeby filmu nazwano Jagoda. Vojtaz proponował jej wysłanie zdjęcia z penisem i wielokrotnie nakłaniał nieletnią dziewczynkę do wysyłania mu podobnych zdjęć. Stuu podczas na jednej z konwersacji z Sukanek zaczął wymieniać grzechy innych youtuberów. Jednym z nich był Dissowskyy, który według Stuarta prosił fanki o rozbierane zdjęcia. Jedną z nich była 13-latka, którą na potrzeby nagrania nazwano Karoliną.

