Wypadek polskich dyplomatów w Ukrainie. Ambasada w Kijowie zabrała głos

Premier Mateusz Morawiecki złożył 7 lipca 2023 r. wizytę w Ukrainie. Szef rządu pojawił się tego dnia w nieistniejącej już wsi Ostrówki, gdzie oddał hołd ofiarom rzezi wołyńskiej. Wirtualna Polska opisuje teraz okoliczności wypadku, do którego wówczas doszło. Z informacji portalu wynika, że w drodze do wsi Puźniki, w okolicach Tarnopola, „jedno z ostatnich aut jadących w kolumnie premiera spowodowało wypadek”.

„Pojazd kierowany przez dyplomatów polskiej ambasady w Kijowie staranował stojący na poboczu samochód. W wyniku uderzenia auto przewróciło się na bok do rowu, a kierowca wyleciał przez szybę. Poszkodowany 42-letni Oleh Liszczuk z licznymi obrażeniami trafił do ukraińskiego szpitala w Tarnopolu. Dyplomaci z ambasady nalegali na leczenie w Polsce” – pisze w poniedziałek Wirtualna Polska i dodaje, że polskie władze nie informowały w odpowiedni sposób o tym zdarzeniu.

Wypadek w Ukrainie. Ambasada dementuje część medialnych doniesień

Portal twierdzi, że choć Ukrainiec trafił do polskiego szpitala, a urzędnicy obiecali mu pomoc, to szybko przestali się interesować jego losem. W artykule zacytowano też notatkę policyjną, z której wynika, że w wypadku uczestniczyła „kolumna polskiej misji dyplomatycznej”. W innym miejscu – jak zauważa portal – jest to „eskortowany konwój”.

„W odniesieniu do artykułu, który ukazał się dziś na Wirtualnej Polsce, informujemy, że samochód, którego kierowca spowodował wypadek, nie był częścią kolumny Premiera, należał do ataszatu obrony, którego pracownik najprawdopodobniej zasłabł za kierownicą” – przekazała ambasada Polski w Kijowie.

Zapewniono, że placówka dyplomatyczna nie milczała na temat wydarzenia, jak zarzuca jej Wirtualna Polska. „Tego samego dnia opublikowaliśmy komunikat na naszej stronie internetowej” – wskazano. Sprawdziliśmy, że 7 lipca na stronie rządowej pojawiło się krótkie oświadczenie. „7 lipca na Ukrainie doszło do wypadku samochodowego z udziałem pojazdu ataszatu obrony RP. Obecnie trwa wyjaśnianie przyczyn wypadku” – napisano wówczas.

Czytaj też:

Wypadek rządowej kolumny. Organizator zbiórki na nowe seicento usłyszał zarzutyCzytaj też:

Sebastian Kościelnik na liście KO. To on zderzył się z kolumną Beaty Szydło