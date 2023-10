Debata w TVP. Gdzie i kiedy oglądać transmisję? O co zapyta Michał Rachoń?

Debata w TVP odbędzie się w poniedziałek o godzinie 18:30. Transmitowana będzie na antenach TVP1, TVP Info oraz TVP Polonia. Dyskusję w studiu poprowadzą Michał Rachoń i Anna Bogusiewicz-Grochowska.

Debata w TVP. O co zapyta Rachoń?

Organizowana przez TVP debata wyborcza przyciąga ogromną uwagę z powodu planowanego starcia Donalda Tuska z Mateuszem Morawieckim. Liderzy zwaśnionych obozów politycznych odpowiadać będą na pytania dotyczące sześciu zagadnień. Wiadomo już wśród zagadnień znalazły się: migracje, prywatyzacja, wiek emerytalny, bezpieczeństwo, bezrobocie i świadczenia socjalne. Zaplanowano również dodatkową rundę, w której politycy dostaną czas na swobodne wypowiedzi.

Tusk komentując swój udział w debacie, podkreślał, że nie będzie to łatwe starcie ponieważ, PiS będzie miało mocne wsparcie państwowego nadawcy. – To jest trochę tak, jakby miały wejść dwie drużyny piłkarskie na boisko. Jakby Kaczyński miał w rękach sędziego, transmisję telewizyjną, trzech bramkarzy i od razu trzy czerwone kartki. On takie warunki miał do tej debaty i uciekł – mówił lider PO podczas spotkania z wyborcami.

Z kolei Morawiecki przekonywał, że zamierza wykorzystać dany mu w debacie czas, na przedstawienie widzom TVP wizji Polski według PiS. – Mam przekonanie, że będę mógł przedstawić nasze racje. Będę mógł przedstawić pokrótce także to, jaką wizję chcemy zaprezentować wszystkim naszym rodakom, tak, aby mogli podjąć właściwe decyzję już w kolejnych kilku dniach.

Debata w TVP. Kto weźmie udział?

Choć najważniejszym starciem wieczoru będzie niewątpliwie potyczka Tuska z Morawieckim, to w debacie wezmą udział przedstawiciele sześciu komitetów wyborczych.

Lewicę reprezentować będzie Joanna Scheuring-Wielgus, która jest wiceszefową partii. Z ramienia Trzeciej Drogi do TVP uda się Szymon Hołownia. Konfederację reprezentować będzie Krzysztof Bosak, a Bezpartyjni Samorządowcy reprezentowani będą przez Krzysztofa Maja.

