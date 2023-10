Lech Wałęsa trafił do szpitala. Znamy powód

Lech Wałęsa zamieścił wpis ze zdjęciem. „I znowu mnie dostali!” – napisał były prezydent. O powody pobytu w szpitalu zapytaliśmy w jego biurze. „Szeroko rozumiane badania kontrole” – przekazał „Wprost” dyrektor biura Lecha Wałęsy Marek Kaczmar.

To kolejny raz, kiedy były przywódca „Solidarności” pojawia się w szpitalu. W lipcu ubiegłego roku zamieścił zdjęcie, na którym widać go leżącego na łóżku, podpiętego do aparatury. Tak jak i tym razem, sprawę skomentował krótkim wpisem: „Bywa i tak”.

Lech Wałęsa zaniepokoił wpisem ze szpitala. Co dolega byłemu prezydentowi?

Były prezydent 29 września 2023 roku obchodził 80. urodziny. Chwilę przed tym wydarzeniem pokazał w mediach społecznościowych, że wybrał się do czterogwiazdkowego hotelu Alhambra, położonego kilkanaście minut spacerem od Lądka-Zdroju. „Poranek przedurodzinowy i tort a'la schabowy” – skomentował jedno ze zdjęć. Widać, że nie zabrakło świeczek, które potem zdmuchnął.

Lech Wałęsa nie ukrywał w przeszłości, że ma problemy ze zdrowiem. Cukrzyca została u niego wykryta przypadkowo, podczas rutynowych badań. Kilka lat temu przekonał się do zmodyfikowania nawyków żywieniowych. Włączenie odpowiednich produktów do codziennego jadłospisu początkowo zdawało się wyjątkowo korzystne i pozwoliło osiągać prawidłowe wyniki bez podawania insuliny.

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że cukrzyca to bardzo podstępna choroba, a jednym z jej powikłań – niezwykle trudnych do leczenia – może być tzw. stopa cukrzycowa. To właśnie z tego powodu Lech Wałęsa trafił wówczas po raz kolejny do szpitala w Gdańsku (w marcu 2021 r. operowano go z powodu wymiany baterii w rozruszniku serca).

