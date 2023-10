Zły Tusk i inwazja migrantów. Zapytaliśmy Pocztę Polską o propagandową broszurę. Rzecznik potwierdza

Okładka broszury to zdjęcie łodzi z ciemnoskórymi migrantami, opatrzone tytułem: „TO JUŻ INWAZJA. ONI TUTAJ PŁYNĄ!” (pisownia oryginalna). Poniżej zaś znalazła się sugestia: „Powiedz NIE napływowi nielegalnych imigrantów do POLSKI”.

Na okładce umieszczono jeszcze trzy krzykliwe nagłówki o „tajnych planach Tuska”, prywatyzacji, która miała być „procesem okradania Polaków” czy „piekle kobiet”, jak autorzy określili podwyższenie wieku emerytalnego. „15 PAŹDZIERNIKA MÓWIMY 4XNIE” – dodano na czerwonym tle.

Wewnątrz znalazły się cztery krótkie teksty dotyczące czterech pytań referendalnych. Pod każdym podkreślono, że należy zagłosować na „nie”. „Majątek Polaków musi zostać w polskich rękach!” – brzmi pierwszy nagłówek. Pod nim znalazła się wypowiedź „Zbigniewa, lat 67”, który opowiadał, jak jego zakład został „brutalnie zlikwidowany”. „Zdecydowane nie dla likwidacji bariery!” – to drugi nagłówek, pod którym umieszczono wypowiedź „Marii, lat 68”, rzekomo mieszkanki jednej z przygranicznych miejscowości. Do tego dołączono jeszcze tekst z nagłówkiem „Polacy decyzją Tuska mieli pracować aż do śmierci!” oraz „Powiedz nie przymusowej relokacji migrantów do Polski”.