Tusk wzywa Kaczyńskiego i Morawieckiego do nowej debaty. Wyznaczył termin

Na zakończenie debaty w TVP przed wyborami parlamentarnymi 2023 doszło do zaskakującego zwrotu akcji. Lider Platformy Obywatelskiej zaprosił oponentów na kolejną debatę.

Po serii pytań, które dotyczyły m.in. kwestii migracji, programów socjalnych czy prywatyzacji, przyszła pora na wolne wypowiedzi kandydatów. Donald Tusk swoje podsumowanie rozpoczął od kolejnej wycieczki personalnej w stosunku do Mateusza Morawieckiego i wrócił do czasów, gdy ten zatrudniał się u niego jako doradca. Następnie przeszedł jednak do konkretu: zaproponował PiS-owi kolejną debatę w piątek.

Tusk wzywa Kaczyńskiego do debaty

– Widzieliście państwo, jaka była ta debata, pytania dłuższe niż odpowiedzi. Ja proponuję, jeszcze jest piątek, dzień przed ciszą wyborczą. Przyjdź, proszę bardzo, razem z prezesem Kaczyńskim możecie być we dwóch, możemy zrobić taką debatę ze wszystkimi mediami, może prowadzoną nie przez działacza PiS-u, ale ja jestem otwarty na każdą propozycję. Będę w piątek czekał – mówił Morawiecki. Premier podziękował też telewidzom TVP, że wysłuchali debaty i zapowiedział zwycięstwo i pojednanie.

Słowa Tuska skomentował prowadzący debatę Michał Rachoń. – Mnie się wydaje, że ta zadziorność byłaby na miejscu względem przywódców państw silniejszych od Polski, a nie względem dziennikarzy – skwitował.

Debata TVP

W poniedziałek 9 października Telewizja Polska zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Kodeksu wyborczego zorganizowała debatę przedwyborczą. W dyskusji udział wzięli: Mateusz Morawiecki z Prawa i Sprawiedliwości, Donald Tusk z Koalicji Obywatelskiej, Joanna Scheuring-Wielgus z Nowej Lewicy, Szymon Hołownia z Trzeciej Drogi, Krzysztof Bosak z Konfederacji i Krzysztof Maj z Bezpartyjnych Samorządowców.

Obszerne pytania, na które odpowiadali politycy, dotyczyły tematów takich jak migracja, prywatyzacja, wiek emerytalny, bezpieczeństwo, bezrobocie i świadczenia socjalne. Łącznie kandydaci mieli zaledwie po siedem minut na odpowiedzi.

