„Wszyscy na jednego, banda rudego” czyli debata ataków i złośliwości. Górą Scheuring-Wielgus

Premier i były premier starali się jak mogli podgrzać polaryzację na linii PO-PiS i wcale na tym dobrze nie wyszli.Nie sprawdziły się prognozy mediów liberalnych, że Donald Tusk, lider PO rozgromi wiceszefa PiS Mateusza Morawieckiego. Nikt w poniedziałkowy wieczór nikogo nie rozgromił.

Tusk próbował to zrobić sprowadzając Morawieckiego do roli swojego dawnego doradcy, który przed laty poprosił go o pracę. Próbował zrzucić na niego odpowiedzialność za podwyższenie wieku emerytalnego. Pytał ile milionów złotych Morawiecki zarobił w czasie swojego premierostwa na handlu nieruchomościami. Zarzucił premierowi, że jest agresywny, a na koniec określił rząd mianem tchórzy i dziwolągów. Jak na lidera opozycji, która za kilka dni chce przejąć władzę wypadł dość słabo pod względem merytorycznym, choć pytania TVP zostały w taki sposób sformułowane, żeby stanowiły wygodne podprowadzenie do odpowiedzi Morawieckiego, a nie Tuska. Mimo wszystko można było wypaść lepiej. Tyle, że lider PO niezbyt się chyba przygotował do debaty.

Debata TVP. Po co Morawieckiemu dwuzłotówka?

Morawiecki nie pozostawał dłużny Tuskowi. Lekceważył zaczepki ale nie odmówił sobie złośliwości, że on sam zostawił duże pieniądze dla Polski, a Tusk zostawił Polską dla dużych pieniędzy. Powiedział że Tusk w zamian za przyjęcie do Polski migrantów ma obiecane europejskie stanowisko. Ujawnił, że szef PO w przeszłości otrzymał od Władymira Putina wazon ze srebrem i złotem. Zapytał przy tym za co był ten prezent i ile jest wart.

Zaś na początku debaty rzucił: „wszyscy na jednego, banda rudego”. Miał też ze sobą monetę dwuzłotową, którą – jak twierdził – dostał od emerytki. A symbolizowała ona wysokość waloryzacji emerytur za rządów Tuska. Widać było, że starannie przygotował sobie amunicję na starcie z Tuskiem i interesował go wyłącznie atak.

Mieli być tłem, zostali bohaterami



Na tle tych zaczepnych wypowiedzi i personalnych wycieczek pozostała czwórka przedstawicieli partii politycznych wypadła spokojnie i bardziej merytorycznie. Mimo, że formuła debaty – po minucie na wystąpienie w każdej sprawie – nie sprzyjała pogłębionym wypowiedziom. Cała czwórka miała być tłem dla pojedynku gigantów ale to właśnie z ich wypowiedzi widz mógł wyciągnąć najwięcej informacji dla siebie.

Joanna Scheuring-Wielgus z Nowej Lewicy miała kilka osobistych refleksji, co sprawiło, że jej wypowiedzi emanowały kobiecym ciepłem. Mówiąc o migracji zarobkowej wspomniała o tym, że sama jako młoda osoba pracowała za granicą na zmywaku. Gdy odpowiadała na pytanie o bezpieczeństwie wspominała o bezpieczeństwie w ruchu drogowym i dodała, że jej mąż zginął w wypadku. Jeżeli ktoś podczas tej debaty mógł do siebie przekonać wyborców, również zapowiedziami konkretnych działań np. wprowadzenia renty wdowiej, waloryzacja rent i emerytur dwa razy w roku, budowa tanich mieszkań na wynajem,to była to właśnie przedstawicielka Nowej Lewicy.

Krzysztof Maj z Bezpartyjnych Samorządowców wykonał założony plan w 100 procentach. Dzięki jego udziałowi w debacie wyborcy dowiedzieli się, że istnieje taka formacja jak Bezpartyjni Samorządowcy, dość wyważona i na dodatek nieskażona władzą centralną. Do tej beczki miodu Szymon Hołownia wrzucił łyżkę dziegciu przypominając, że Bezpartyjni Samorządowcy rządzą z PiS w części samorządów. Ale i tak Maj wycisną ze swoich pięciu minut wszystko co się dało.

Krzysztof Bosak z Konfederacji miał wystąpienie do bólu merytoryczne, ale też silnie antyukraińskie. Widać było, że jest to przekaz adresowany do części elektoratu, kontestującego pomoc Ukraińcom, który w ostatnich tygodniach przepłynął z Konfederacji do PiS. Trudno jednak stwierdzić czy w tej jednej debacie wyborcy ci zostali odzyskani przez partię Bosaka.

Zaś Szymon Hołownia z Trzeciej Drogi wypadł poprawnie choć bez fajerwerków. W jednym momencie zabłysnął dowcipem, gdy mówiąc o partyjnych prezesach spółek skarbu państwa nazwał ich tłustymi kotami i stwierdził, że powinni pakować kuwety, bo ich władza się kończy. Jego przekaz powinien się spodobać wielkomiejskiemu wyborcy. Można jednak wątpić czy wyborców małych miasteczek i wsi ucieszy zapowiedź, że jeżeli Trzecia Droga będzie współrządzić, to podwyżki 500 plus raczej nie będzie, za to zostaną przywrócenie niedziele handlowe.

Czy wyborca oglądający debatę był w stanie coś z niej wynieść? Niespecjalnie. Krótki czas wyznaczony politykom na wypowiedzi sprawił, że mówili oni w tempie karabinu maszynowego i tylko bardzo uważni wyborcy mogli od czasu do czasu wyłowić z powodzi słów jakiś konkret.

Czytaj też:

Kandydatka Lewicy zdradziła kulisy debaty TVP. „Kiwnął tylko głową”Czytaj też:

Kto wygrał debatę TVP? Wśród dziennikarzy dominują dwa nazwiska