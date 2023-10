Krystyna Pawłowicz krytykuje Joannę Scheuring-Wielgus. „Teatralnie sprzedana śmierć męża”

W poniedziałek 9 października na antenie TVP odbyła się debata przedstawicieli wszystkich komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy w całej Polsce. Pięć z nich wystawiło do dyskusji mężczyzn. Prawo i Sprawiedliwość reprezentował premier Mateusz Morawiecki, Koalicję Obywatelską przewodniczący PO Donald Tusk, Trzecią Drogę Szymon Hołownia, Konfederację Krzysztof Bosak, a Bezpartyjnych Samorządowców – Krzysztof Maj. Jako jedyna kobieta na antenie TVP wystąpiła Joanna Scheuring-Wielgus z Nowej Lewicy.

Joanna Scheuring-Wielgus o śmierci męża

Podczas odpowiedzi na pytanie o bezpieczeństwo posłanka nawiązała do osobistej tragedii. – Dla Lewicy bezpieczna Polska to taka, gdzie każdy wie, gdzie jest najbliższy schron. To państwo, gdzie policja zawsze stoi po stronie obywateli, a nie po stornie jednej partii. To państwo, które wie, że wróg jest na Wschodzie, a nie na Zachodzie – odpowiedziała Joanna Scheuring-Wielgus. – Dla Lewicy bezpieczna Polska to również Polska, w której jeśli chcesz przejść szkolenie wojskowe, to je przechodzisz, ale nikt nikogo na siłę nie wrzuca w kamasze – dodała.

– Bezpieczna Polska to również bezpieczeństwo ruchu drogowego – kontynuowala Scheuring-Wielgus. Posłanka zdecydowała się przy tej okazji na osobiste wyznanie. – Wiem, co mówię. Sama straciłam męża w wypadku drogowym. Zostałam wdową z dzieckiem. Tak jak dwa tysiące osób w zeszłym roku. O dwa tysiące osób za dużo – zaznaczyła.

Wypowiedź Joanny Scheuring-Wielgus zarejestrowała Krystyna Pawłowicz, była posłanka Prawa i Sprawiedliwości, a obecnie sędzia Trybunału Konstytucyjnego. „Teatralnie sprzedana w kampanii wyborczej w debacie publicznej śmierć męża..…? Wstyd” – skwitowała. To był jedyny jej komentarz do debaty TVP.

Czytaj też:

PiS wyciągnęło z debaty wpadkę Tuska. „Koniec politycznej kariery”Czytaj też:

Skandal przed debatą TVP. Ochrona nie chciała wpuścić Szymona Hołowni