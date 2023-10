Groźny wypadek koło Kolna z udziałem wojskowej karetki. Pojazd dachował

Podlaska straż pożarna poinformowała, że przed godziną 16 na skrzyżowaniu drogi powiatowo-gminnej w miejscowości Rydzewo-Światki-Lachowo koło Kolna doszło do zderzenia ciągnika rolniczego z przednim ładowaczem i ambulansu wojskowego.

Wypadek z udziałem wojskowej karetki

Ze wstępnych ustaleń wynika, że karetka wojskowa jechała prawidłowo, a kierowca ciągnika nie ustąpił jej pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do zderzenia. Ambulans, którym jechał czterech żołnierzy, dachował.

Podinspektor Tomasz Krupa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku poinformował w rozmowie z TVN24, że cztery osoby z wojskowego pojazdu trafiły do szpitala.

Cztery osoby w szpitalu

– Początkowo przetransportowano do szpitala dwójkę żołnierzy – kobietę i mężczyznę. Potem dołączyli do nich pozostali dwaj mężczyźni – powiedział. We wtorek radio RMF FM podało, że w najcięższym stanie jest kobieta.

Na miejscu wypadku pracowała policja i straż pożarna, a swoje działania prowadziło wojsko.

Czytaj też:

Jest rekonstrukcja głośnego wypadku na A1. Pasażerowie Kii byli bez szans?Czytaj też:

Tragiczny wypadek na DK58 niedaleko Szczytna. Nie żyją dwie osoby, jedna jest ranna