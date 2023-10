Tusk o „narastającym chaosie” w polskich siłach zbrojnych. Mówi o kolejnych dymisjach

We wtorek 10 października „Rzeczpospolita” jako pierwsza podała informację o tym, że czołowi dowódcy w Wojsku Polskim mieli złożyć dymisje na ręce prezydenta – Zwierzchnika Sił Zbrojnych RP. Wkrótce doniesienia o rezygnacji szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmunda Andrzejczaka i Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Tomasza Piotrowskiego zostały potwierdzone przez rzeczników.

Donald Tusk o „dymisjach 10 kolejnych oficerów”

Donald Tusk zwołał konferencję prasową, podczas której podzielił się najnowszymi ustaleniami. – Przed chwilą otrzymałem informację o dymisjach 10 kolejnych wysokich rangą oficerów Dowództwa Generalnego. To wszystko dzieje się w sytuacji, kiedy trwa wojna za naszą wschodnią granicą, a na Bliskim Wschodzie narasta konflikt, który może lada godzina zmienić się w konflikt globalny – powiedział lider PO.

Były premier podkreślił, że już za 100 godzin odbędą się w Polsce wybory parlamentarne. – Jak nigdy w ostatnich latach potrzebujemy poczucia stabilności i bezpieczeństwa. Zwracam się do wszystkich oficerów i generałów Wojska Polskiego o zachowanie zimnej krwi i maksimum odpowiedzialności – stwierdził polityk.

Donald Tusk zaapelował do Andrzeja Dudy. „Tego oczekuje polska opinia publiczna”

– Chyba wszyscy w Polsce rozumiemy powody, dla których tak wielu żołnierzy, oficerów i generałów ma dosyć sytuacji, jaka zapanowała w ostatnich latach, a szczególnie miesiącach w relacjach między partyjną władzą a Wojskiem Polskim. Za kilka dni jest realna szansa, że rządy prawa i rządy konstytucji wrócą także do tej sfery naszego życia publicznego – kontynuował Donald Tusk.

– Najważniejszym zadaniem dzisiaj, i o to gorąco apeluję także do prezydenta, jest szybkie poinformowanie opinii publicznej o tym, co się zdarzyło, o wszystkich powodach tego narastającego chaosu w polskich siłach zbrojnych. Tego oczekuje polska opinia publiczna i to jest warunek uzyskania poczucia bezpieczeństwa i stabilności – podkreślił polityk.

Szybka kontra po słowach Tuska. Siewiera: BBN nie posiada takich informacji

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego odniósł się do słów Donalda Tuska o rzekomych dymisjach „10 kolejnych wysokich rangą oficerów Dowództwa Generalnego”. – BBN nie posiada takich informacji – powiedział Jacek Siewiera na konferencji prasowej.

Komunikat w sprawie opublikowało również DGRSZ. „Żaden z wysokich rangą oficerów Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych nie podał się do dymisji" – czytamy na portalu X (dawniej Twitter).



