Polskie wojsko ma nowych dowódców. Andrzej Duda podjął decyzję

We wtorek „Rzeczpospolita” poinformowała, że do prezydenta trafiły wnioski o dymisję, złożone przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generała Rajmunda Andrzejczaka i Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych generała Tomasza Piotrowskiego, najważniejszych dowódców w polskim wojsku.

W związku z tym prezydent Andrzej Duda powołał nowych generałów na kluczowe stanowiska dowódcze w polskiej armii. Nowym szefem Sztabu Generalnego będzie generał broni Wiesław Kukuła, a Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych generał dywizji Maciej Klisz (dotychczasowy dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej). Z dniem mianowania dowódcy obejmują swoje stanowiska.

Gen. Kukuła i gen. Klisz nowymi dowódcami w armii

Prezydent podkreślił, że znajdujemy się w szczególnej sytuacji wojny w Ukrainie, która wymaga nerwów ze stali i mądrych decyzji. Podziękował także generałowi Kukule za sprawne zorganizowanie procesu ewakuacji Polaków z Izraela.

–Macie doświadczenie długoletnie w dowodzeniu, we współpracy z naszymi sojusznikami w NATO, w tych najniebezpieczniejszych miejscach, w Iraku i w Afganistanie. Panowie, którzy do tej pory organizowaliście nowy Rodzaj Sił Zbrojnych, umiejąc wykorzystać potencjał żołnierzy podejmujecie najważniejsze stanowiska w polskiej armii. Wzięcie na siebie odpowiedzialności za prowadzenie akcji realizowanych przez Wojsko Polskie zasługuje na wielki szacunek, ogromnie za to dziękuję – mówił podczas swojego wystąpienia prezydent.

Wcześniej szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera skomentował decyzje szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmunda Andrzejczaka i Dowódcy Operacyjnego gen. Tomasza Piotrowskiego.

– Wczoraj generałowie postanowili złożyć wnioski o wypowiedzenie stosunku służbowego, a ich decyzja zostanie przyjęta przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Kluczową sprawą jest zachowanie ciągłości działań, co jest zapewnione – poinformował Jacek Siewiera po naradzie w BBN.

Powodem rezygnacji gen. Rajmunda Andrzejczaka i gen. Tomasza Piotrowskiego miała być „kumulacja działań, których oficerowie od pewnego czasu nie akceptowali”. Według „Rzeczpospolitej” rola Dowództwa Operacyjnego była marginalizowana, a zadania były kierowane bezpośrednio do Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Wśród powodów rezygnacji wojskowych miała być też próba wykorzystywania armii w kampanii wyborczej.

„Gazeta Wyborcza” zwróciła uwagę na inny aspekt. Jako „bezpośredni powód” dymisji podała powierzenie przez ministra Błaszczaka dowództwa nad operacją „Neon” byłemu już Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Wiesławowi Kukule. Wojsko miało odebrać tę decyzję jako odebranie dowództwa gen. Tomaszowi Piotrowskiemu.

Gen. Polko dla „Wprost" o dymisji dowódców: Niech podadzą powody. Uwikłali wojsko w polityczną grę

