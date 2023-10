Gen. Skrzypczak dla „Wprost” o dymisji generałów: Stopień upolitycznienia armii jest niewyobrażalny

Wydaje się jednak, że to tylko jeden z epizodów, który składa się na ciąg zdarzeń w wojsku. Przede wszystkim, aby móc ocenić te wydarzenia, trzeba mieć dostęp do źródeł decyzji panów generałów. Inne opinie to raczej spekulacje.

Wydaje się jednak, że jesteśmy świadkami bezprecedensowych wydarzeń dziejących się wokół wojska, a w konsekwencji przenoszącymi się do jego wnętrza. Przede wszystkim zwraca uwagę ogromne zaangażowanie armii w kampanię wyborczą. Żołnierze, często wbrew własnej woli i wbrew ich żołnierskiemu sumieniu wynikającemu z przysięgi wojskowej, wysyłani są na różnego rodzaju polityczne pikniki. Stanowią tło dla polityków partii rządzącej. To wielkie nadużycie. Brak szacunku dla munduru polskiego żołnierza. I tak to odbierają żołnierze.