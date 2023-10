Co z ewakuacją Polaków z ostrzeliwanej Gazy? Zbigniew Rau zabrał głos

Zdaniem ministra Raua w Izraelu może nadal przebywać nawet kilkanaście tysięcy osób z podwójnym polsko-izraelskim obywatelstwem. Wyjaśnił, że trudno doprecyzować ile osób jest zainteresowanych ewakuacją zorganizowaną przez polski rząd.

Ewakuacja ze Strefy Gazy. „Przedmiot naszych działań”

– Czasowo w Izraelu przebywało ok. 1000 Polaków. Prawie 700 z nich udało nam się ewakuować – powiedział Zbigniew Rau. Zaznaczył, że pierwszeństwo w ewakuacji mają właśnie te osoby.

Szef MSZ został też zapytany o ewentualną ewakuację Polaków z drugiej strony konfliktu, czyli ostrzeliwanej przez Izrael Strefy Gazy. –Ta kwestia jest przedmiotem naszych działań. One ze względów oczywistych nie mogą być upublicznione – powiedział Zbigniew Rau.

Wcześniej o kolejności ewakuacji naszych rodaków z Izraela mówił wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

– W drugim rzędzie (na liście ewakuacji – red.) są osoby, które mają polskie obywatelstwo, także podwójne obywatelstwo, członkowie ich rodzin. Kolejka może być nieco dłuższa, niewykluczone, że nie wydarzy się to (ewakuacja – red.) jeszcze dzisiaj czy jutro. Będziemy starać się pomagać obywatelom innych krajów, ale priorytet mają Polacy. Spotyka się to ze zrozumieniem – mówił w poniedziałek 9 października. Telefony ambasady, infolinia ministerstwa i adres e-mail ambasady są aktywne.

Informacje dla Polaków w Izraelu

W MSZ działa centrum operacyjne, które zajmuje się organizacją ewakuacji Polaków z Izraela oraz udziela informacji na ten temat.

Działają dwa numery infolinii: w Polsce + 48 22 523 88 80 oraz w Izraelu + 972 372 53 111. Dostępny jest także adres e-mail: [email protected].

Szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau w poniedziałek informował, że podjęto decyzję o dwutorowej ewakuacji powietrznej Polaków z Izraela. – Oprócz lotów z Tel-Awiwu do Warszawy, trzy samoloty będą zabierać naszych rodaków z Tel-Awiwu do Chanii na Krecie, stamtąd już samolotami LOT-u będą wracać do Warszawy – tłumaczył.

