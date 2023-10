Libacje i nocne schadzki z kobietami. Parafianie wściekli na zachowanie proboszcza

Udział w libacjach alkoholowych, nocne schadzki z kobietami na plebanii, wyjścia na dyskoteki w nieodpowiednim stroju – to tylko niektóre zarzuty, jakie parafianie z kościoła Wszystkich Świętych w Bobowej w powiecie gorlickim w Małopolsce stawiają swojemu proboszczowi. Zachowanie księdza do tego stopnia oburzyło wiernych, że postanowili wystosować list do kurii diecezjalnej w Tarnowie z prośbą o interwencję. Kopia pisma trafiła do redakcji „Super Expressu”.

Niemoralne zachowanie księdza. Parafianie oburzeni

Na początku listu podkreślono, że „dotyczy on niemoralnego zachowania proboszcza oraz kobiet, które są mu »bliskie«”. „Ksiądz proboszcz wielokrotnie sprowadzał kobiety na plebanię, które opuszczały ją w późnych godzinach wieczorno-nocnych oraz porannych. Ksiądz proboszcz był także widziany w towarzystwie kobiet, z którymi spędzał czas na rozrywkach. Zapraszał je na plebanię w późnych godzinach nocnych w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. Nagminnym stało się urządzanie na plebanii imprez alkoholowych. Wskazuje to na ogromne braki w moralności u księdza proboszcza i całkowite zagubienie duchowości oraz wiary” – napisali wzburzeni parafianie.

Zdaniem wiernych „kapłanowi nie przystoi wychodzenie na dyskoteki i imprezy mocno zakrapiane alkoholem, w dodatku w nieodpowiednim stroju”. „Ludzie słabej wiary, jak w przypadku księdza proboszcza, nie rozumiejąc, dlaczego i kiedy należy klękać, chętnie ulegają ułudzie tego świata, blaskom diabła i jego pokusom, nie licząc się z chwałąboską oraz opinią wiernych” – ocenili wierni.

„Sutanna stała się symbolem hańby”

W dalszej części listu stwierdzono, że „powiązania towarzyskie z burmistrzem Bobowej oraz wykonawcą robót remontowych na plebanii, mocno zakrapiane alkoholem nie służą wychowaniu wiernych i stanowią o obłudzie proboszcza i jego hipokryzji”. Zdaniem wiernych „proboszcz z Bobowej gardzi ludźmi, wywyższa się i swoją arogancją osuwa wiernych od Kościoła i wiary”. „Sutanna stała się symbolem hańby i diabelskiego zniewolenia” – podkreślili.

Według wiernych na komputerze znajdującym się na plebanii znajdują się filmiki oraz zdjęcia, które mają być dowodem na łamanie przez duchownego VI przykazania. „Jeśli to konieczne, w wyniku braku jakichkolwiek odzewu z kurii diecezjalnej, przygotowujemy się do zgłoszenia wszelkich przestępstw i zaniechań do miejscowego prokuratora oraz prasy lokalnej i krajowej” – zaznaczyli parafianie.

Kuria reaguje na list parafian

Do listu parafian odniosła się już tarnowska kuria diecezjalna. „W wyniku tego powiadomienia zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające, które nadal trwa. W trakcie postępowania zeznania składają osoby, które mają w tym temacie jakąś wiedzę, w tym oczywiście także ksiądz proboszcz, który jest zobowiązany do odniesienia się do całej sprawy” – podkreślił przedstawiciel diecezji. W komunikacie zapowiedziano, że w najbliższym czasie do parafii w Bobowie przyjedzie na wizytację biskup. Dopiero po rozpoznaniu sprawy podjęte zostaną ewentualne kroki.

