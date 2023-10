Fałszowanie historii w Wikipedii? Ola Kwaśniewska rozgoryczona

Ola Kwaśniewska odniosła się do sprawy w swojej relacji na Instastories. Zamieściła na niej kilka screenów dotyczących tego, jak Wikipedia przedstawia historyczne tło wejścia Polski do Unii Europejskiej. Kwaśniewska zwróciła uwagę, że rola jej ojca, byłego prezydenta Kwaśniewskiego, została pominięta. Mimo to w popularnej encyklopedii wspomina się o prezydencie Lechu Kaczyńskim.

„Jak zapewne wiecie, Polska weszła do UE w 2004 roku, za czasów mojego taty. Traktat akcesyjny podpisali Leszek Miller, Włodzimierz Cimoszewicz oraz Danuta Hübner. Poniżej odpowiedzi na pytania w Google'u, kto rządził i był prezydentem w Polsce, gdy wchodziła do Unii. Okazuje się, że właściwie to Lech Kaczyński…” – zauważyła córka byłego prezydenta.

Co o Polsce w UE mówi Wikipedia?

Faktycznie, po wpisaniu w popularną wyszukiwarkę hasła „Polska w Unii Europejskiej kto był prezydentem” Google pokazuje proponowaną Kwaśniewskiej odpowiedź:

„13 grudnia 2007 przedstawiciele 27 państw członkowskich podpisali traktat lizboński. W imieniu Polski dokument podpisali: Prezes Rady Ministrów Donald Tusk, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Na czele polskiej delegacji stał Prezydent Lech Kaczyński”, a więc odpowiedzi na zadane pytanie nie podaje (Aleksander Kwaśniewski był prezydentem w latach 1995-2005 – red.).

Źródło odnosi do Wikipedii, ale takiego fragmentu w artykule „Polska w Unii Europejskiej” nie znajdziemy. Nie znajdziemy w nim także nazwisk Kwaśniewski i Cimoszewicz, o czym także pisała Kwaśniewska. Nazwisko prezydenta Lecha Kaczyńskiego pojawia się w kontekście krytyki Donalda Tuska.

„Ot, nie było ich, nieistotni. Istotne jest, że trzy lata później Lech Kaczyński był w Lizbonie. I tak się kochani fałszuje historię…” – zakończyła swój wpis.

Nazwisko Aleksandra Kwaśniewskiego pojawia się w podpisie do zdjęcia przedstawiającego podpisanie traktatu o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w artykule „Akcesja Polski do Unii Europejskiej”. Poza tym w artykule jest krótka wzmianka, że rząd Leszka Millera sfinalizował negocjacje w sprawie akcesji.

