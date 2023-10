ARiMR oszukała Waldemara Pawlaka? „Granda, absurd, skandal”

Były premier, a obecnie kandydat na senatora z okręgu płockiego Waldemar Pawlak opublikował na Fecebooku wpis, w którym opisał działania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Polityk poinformował, że instytucja odmówiła mu przyznania dopłat na nawozy, pomimo, że spełniały one wszelkie określone prawem wymagania.

Waldemar Pawlak: Skandal

Powodem odmowy ze strony ARiMR ma być charakterystyka nawozów. Agencja twierdzi, że wskazane przez Pawlaka we wniosku nawozy nie są nawozami mineralnymi. Z tą oceną stanowczo nie zgadza się były premier. "Czyżbyśmy żyli w rzeczywistości alternatywnej?!" – pyta oburzony.

Następnie Pawlak poinformował, że producenci, wymienionych przez niego we wniosku, nawozów w jednoznacznie wskazują, że ich produkty są nawozami mineralnymi. Na dowód polityk załączył dokumentację w językach polskich i angielskim i podkreślił, że w myśl obowiązującego prawa nie można uznać zamówionych przez niego nawozów za niemineralne.

„Czymże jest nawóz mineralny, według ustawy o nawozach i nawożeniu? Jest to nawóz nieorganiczny, produkowany w drodze przemian chemicznych, fizycznych lub przerobu surowców mineralnych. Jasne jak słońce!” – grzmi Pawlak.

facebook

Pawlak wzywa do zmiany

Kandydat do senatu z ramienia PSL uważa, że został umyślnie skrzywdzony przez pracowników ARiMR, którzy za wszelką cenę szukają oszczędności, co jest wynikiem niegospodarności. Sytuację w agencji porównał do przedwyborczych obniżek cen na stacjach paliw Orlen. „Wygląda to trochę jak awarie dystrybutorów na stacjach pewnej znanej sieci, może w ARiMR po prostu brakuje pieniędzy i uznano, że każdy sposób jest dobry aby nie wypłacić rolnikom środków!?” – czytamy.

Polityk wyraził nadzieję, że sytuacja w ARiMR ulegnie zmianie, a osoby za nią odpowiedzialne, poniosą konsekwencję. Wezwał też swoich obserwujących do udostępniania swojego wpisu, by inni skrzywdzeni mogli wraz z nim domagać się sprawiedliwości. „Dołączcie do mnie, abyśmy mogli razem walczyć o prawa rolników i sprawiedliwość! Udostępnijcie szeroko ten post aby wiedza dotarła do rolników i mogli złożyć odpowiednie odwołania” – napisał Waldemar Pawlak, a do wpisu załączył wzór odwołania.

Czytaj też:

Kto na listach PSL i PL 2050 do Senatu? „To jest bardzo silna drużyna”Czytaj też:

Robert Telus: jest umowa na port zbożowy