Naczelny rabin Polski: Nadejdzie moment, który nazwalibyśmy końcem historii

Będziemy dziś rozmawiać o końcu świata…

Taki temat to dopiero koniec świata!

Różne religie coraz to wieszczą jakiś koniec świata. Od czasów antycznych miał nastąpić ponad sto razy. Ostatnio wedle kalendarza Majów w 2012 roku. Każda taka przepowiednia sieje panikę.

Wyobraź sobie, że mam w tej materii osobiste doświadczenie. Pewnego dnia w Tokio dzwoni do mnie jakaś pani z Osaki, która koniecznie chce się ze mną spotkać. Z jakiego powodu? W 1986 roku papież złożył wizytę w rzymskiej synagodze, to znak nadejścia Mesjasza. Przyjeżdża, spotykamy się i rozmawiamy przez moją tłumaczkę, bardzo miłą Filipinkę. Ja mówię, że wprawdzie ta wizyta papieża była niezwykle ważna, ale nic nie świadczy o przyjściu Mesjasza. Ona zapewnia mnie, że Mesjasz jest tutaj, w Japonii.

Jak to? My czekamy na niego od czterech tysięcy lat, a on zabłądził do Kioto?