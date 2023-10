Siemoniak dla „Wprost”: To co miało być silną stron PiS, legło w gruzach

Eliza Olczyk, „Wprost”: W ostatnim tygodniu przed wyborami ukazały się dwa sondaże preferencji politycznych. Oba dawały pierwsze miejsce na mecie Prawu i Sprawiedliwości.

Tomasz Siemoniak: Jestem cały czas w trakcie kampanii wyborczej i mam takie poczucie – rozmawiając z ludźmi, rozdając ulotki – że nastroje wyborców są zupełnie inne niż cztery lata temu, bardziej nam przychylne. Zatem sądzę, że poparcie dla nas jest wyższe niż w 2019 roku.

Wyższy jest też stopień sceptycyzmu wobec rządzących. Dlatego myślę, iż czytelnicy mogą się zdziwić, gdy zobaczą wynik wyborów.

To są oczywiście wrażenia z Opolszczyzny, gdzie prowadzę kampanię, ale byłem ostatnio na Podlasiu i Podkarpaciu, i tam również odniosłem podobne wrażenia. W Stalowej Woli rozdawałem ulotki razem z koleżanką i wiele osób przyjmowało je chętnie. A jeszcze cztery lata temu naszych kandydatów spotykała tam obojętność lub niechęć.

Czego wyborcy oczekują, gdybyście doszli do władzy? Przedstawiliście 100 konkretów na 100 dni, może to trochę za dużo? Ludzie się w tym nie gubią?

Nie za dużo. Daje to możliwość dotarcia do różnych grup społecznych i zawodowych. Latami słyszałem od wyborców: „powiedzcie coś nauczycielom, emerytom”. Ludzie są zmęczeni ogólnymi hasłami. Nikt ich już nawet nie eksploatuje w kampanii. Z naszych stu konkretów przedsiębiorców interesuje składka zdrowotna i kwestie podatkowe, seniorów – zwolnienie emerytury z podatku, nauczyciele pytają o podwyżki, które zapisaliśmy w naszym programie. Wiele młodych osób pyta o in vitro. Wspólny mianownik rozmów z wyborcami można zamknąć w jednym zdaniu: „dość rządów PiS”. Czuje się zmęczenie rządami Zjednoczonej Prawicy i chęć zmiany. My tego też doświadczaliśmy, w 2015 roku.

PiS zaliczyło kilka dni temu mocny cios. Chodzi o dymisję dwóch najważniejszych dowódców wojskowych. Co prawda prezydent Andrzej Duda powołał już nowych generałów w to miejsce, ale sprawa wywołała sporo szumu. Wyborcy pytają o bezpieczeństwo?