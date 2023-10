Korwin-Mikke zaatakował Kraśkę. Przypomniał wywiad sprzed lat

W środę, 11 października, Sławomir Mentzen był gościem Piotra Kraśki w „Faktach po Faktach”. Rozmowę tę skomentował Janusz Korwin-Mikke, partyjny współpracownik Mentzena. Przypomniał przy tym rozmowę z dziennikarzem, która odbyła się w 9 lat temu.

„Kiedy p. Piotr Kaśko pracował w RVP INFO dokładnie tak samo nie rozumiał, co do Niego mówi Janusz Korwin-Mikke” – napisał na platformie X (dawniej Twitter) Janusz Korwin-Mikke. Po tych słowach zamieścić wywiad, który odbył się po wyborach do europarlamentu w 2014 roku. „To są Żołnierze Frontu Ideologicznego i wypełniają rozkaz śp. gen. Czesława Kiszczak a: "Prawica ma nigdy nie dojść do władzy". A my dochodzimy!” – dodał polityk odnosząc się szerzej.

Wywiad Piotra Kraśki z Januszem Korwin-Mikkem

Rozmowa, do której odniósł się polityk, odbyła się na antenie TVP INFO. Wówczas Janusz Korwin-Mikke zdobył swój pierwszy mandat eurodeputowanego. Jej większość dotyczyła usunięcia części podatków oraz likwidacji systemu emerytalnego. – Przez 4 tys. lat naszej historii nie było systemu emerytalnego i ludzie na starość nie umierali – twierdził wówczas polityk.

– Już panu to tłumaczę, jak dziecku. Otóż widzi pan, mamy demokrację, demokracji rządzi większość a głupich jest więcej niż mądrych. Dlatego właśnie ta banda złodziei, która obsiadła te wszystkie ministerstwa. stołki itd. mając telewizję wmawia ludziom, że nie mogliby żyć bez tego – tłumaczył dopytującemu Kraśce. – Właściciele niewolników w Missouri, czy gdzieś tam, też tłumaczyli niewolnikom, że jak ich zabraknie to nie będą umieli się wyżywić – argumentował.

Piotr Kraśko rozmawiał ze Sławomirem Mentzenem

Telewizja Polska została wspomniana także w środowej rozmowie Kraśki, tej z przewodniczącym Konfederacji. Wspomniał o niej Sławomir Mentzen odnosząc się do materiału TVN24. – Gratuluję panie redaktorze reportażu. Naprawdę, godny TVP – stwierdził już na samym początku polityk.

– Domagam się chociaż minimum przyzwoitości, ponieważ nie traktujecie nas uczciwie. W dzisiejszym programie (red. w Faktach) ani słowa nie było o Konfederacji. Opisaliście spotkania Hołowni, Lewicy, PiS-u, Platformy Obywatelskiej, a o nas puściliście ten paszkwil godny TVP – skomentował w dalszej części rozmowy Mentzen.

Czytaj też:

Konfederacja ma dość Korwin-Mikkego. Postawili sprawę jasnoCzytaj też:

Mentzen o dymisji dowódców armii. „Żałuję, że nie poszli dalej”