Interwencja w Polskim Radiu. Komisja Etyki bada skargę dziennikarzy

Komisja Etyki Polskiego Radia otrzymała skargę na „kontrolowanie i cenzurowanie” służbowej korespondencji mailowej dziennikarzy przez osoby nimi zarządzające. Dokument podpisany przez kilku pracowników miał trafić do organu kilkanaście dni temu.

Obawy dziennikarzy Polskiego Radia

Anonimowych dziennikarze opowiedzieli o swoich obawach w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl. Część z nich wspomniała m.in. o opartych na dowodach podejrzeniach związanych z „zatrzymywaniem i selekcjonowaniem” wiadomości oraz strachu przed interwencją ze względu na zwolnienia w redakcji.

– Są też prawdopodobnie tacy, którzy nie są świadomi, że nie docierają do nich niektóre maile – zauważyli podpisani pod skargą pracownicy spółki. Przekazali również, że alarmowani przez nich przełożeni tłumaczyli proceder „względami bezpieczeństwa” oraz mechanizmem działania programu pocztowego.

Skarga do Rady Mediów Narodowych

Informatorzy zapowiedzieli, że kopia skargi złożonej do Komisji Etyki zostanie przesłana innym instytucjom, w tym Radzie Mediów Narodowych. Jest to organ właściwy w sprawach powoływania i odwoływania zarządów i rad nadzorczych Telewizji Polskiej, Polskiego Radia oraz PAP, który pełni także funkcję nadzorczą w zarządzaniu mediami publicznymi.

Rzeczniczka prasowa Polskiego Radia odmówiła ustosunkowania się do zarzutów. – Mając na uwadze regulacje wewnętrzne obowiązujące w Polskim Radiu S.A., dotyczące między innymi zasad i reguł prowadzenia postępowań przed Komisją Etyki Polskiego Radia S.A., Spółka Polskie Radio S.A. nie jest uprawniona do komentowania ewentualnych postępowań prowadzonych przez Komisję Etyki, a w tym do informowania czy do Komisji Etyki wpłynęła konkretna skarga – poinformowała Monika Kuś w odpowiedzi na zapytanie serwisu Wirtualnemedia.pl.

