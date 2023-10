Wszczęto postępowanie ws. pracy doktorskiej Bartosiaka. „To dobre wiadomości”

Dr Jacek Bartosiak – w wykształcenia prawnik – jest znanym publicystą, który zajmuje się geopolityką i strategią. W 2019 r. założył think tank Strategy&Future.

Zarzuty ze strony dra Piegzika

Stopień naukowy doktora uzyskał w 2016 r. na podstawie pracy „Geostrategiczna Sytuacja USA i Chin na Zachodnim Pacyfiku i w Eurazji a amerykańska koncepcja wojny powietrzno-morskiej”. Bartosiak zdecydował się na opublikowanie jej w formie książkowej pod tytułem „Pacyfik i Eurazja. O wojnie”.

W maju tego roku pojawiły się wątpliwości co do oryginalności wspomnianej pracy dyplomowej. Zarzuty sformułował dr Michał Piegzik, który także pasjonuje się sytuacją na Pacyfiku. Stwierdził, że obszerny fragment pracy Bartosiaka może być plagiatem.

Polska Akademia Nauk wszczęła postępowanie

W piątek, 13 października, Rada Naukowa Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk wydała w tej sprawie komunikat na X (dawniej Twitter). Poinformowano w nim o wszczęciu postępowania, które może zakończyć się unieważnieniem nadanego Bartosiakowi stopnia doktora.

„Powodem takiej decyzji było uzasadnione podejrzenie przypisania sobie przez Pana Jacka Bartosiaka w pracy doktorskiej autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego” – czytamy w komunikacie.

W sprawie wypowiedzą się zewnętrzni eksperci

Rada Naukowa podkreśliła, że w celu podjęcia ostatecznej uchwały wyznaczono także zewnętrznych ekspertów, którzy przeanalizują pracę doktorską Bartosiaka.

„Ostateczne rozstrzygnięcie zostanie podjęte po przeprowadzeniu całego postępowania dowodowego” – czytamy w dalszej części komunikatu.

Bartosiak: Jestem za transparentnym wyjaśnieniem

Bartosiak podchodzi do tego spokojem. Opublikował na X oświadczenie, w którym wyraził poparcie dla działań Rady Naukowej. Do wpisu załączył obszerny dokument, w którym odniósł się do sformułowanych pod swoim adresem zarzutów.

„To dobre wiadomości. (...) Sprawa została skierowana na właściwe tory i w końcu we właściwym trybie prawnym. Doszło do powołania nowej komisji, dymisji oraz powołania zewnętrznych ekspertów. I bardzo dobrze. Jestem za transparentnym wyjaśnieniem sprawy zainicjowanej donosem” – czytamy w komentarzu Bartosiaka.

