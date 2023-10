Zaskakująca reakcja posła PiS na pytanie o aborcję. „Co z pana wyrośnie?”

Poseł PiS Janusz Śniadek został zapytany o jego poglądy na temat zaostrzenia prawa aborcyjnego. Dał do zrozumienia, że był zwolennikiem tzw. kompromisu aborcyjnego.

– Uważam, że to rozwiązanie, które zostało przyjęte wiele lat temu, w drodze kompromisu z Episkopatem było dobre i należy je chronić. I ruszanie tego jest błędne, tak uważam – powiedział. – Ale to państwo to ruszyli – powiedział wtedy reporter TVN24 Radomir Wit.

Poseł PiS do reportera TVN: Tak się panu przyglądam…

– Nie „państwo” i nie „ruszyli”, bo jeśli pan mnie pyta… – zaczął się bronić wtedy poseł. – Ale nie przypominam sobie, żeby w proteście (przeciwko zaostrzeniu prawa do aborcji – red.) odszedł pan z obozu władzy – mówił Radomir Wit. Poseł wtedy zaśmiał się. – Tak się panu przyglądam i się zastanawiam, co z pana wyrośnie za człowiek? Jeśli pan już teraz, w taki sposób, próbuje mnie podchwytliwymi pytaniami podejść – stwierdził nagle poseł Śniadek.

Wtedy reporter odpowiedział, że ma 32 lata i okres dojrzewania za sobą. Zdenerwowany poseł przejęzyczył się i powiedział, że nie rozmawia z polskojęzycznymi mediami (zapewne chodziło o media z zagranicznym kapitałem). – To z jakimi pan rozmawia? – pytał reporter. – Z polskimi – odpowiedział poseł.

Zaostrzenie prawa aborcyjnego. Kto podpisał wniosek?

W 2020 portal Oko.Press opublikował listę posłów, którzy podpisali się pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją tzw. przesłanki embriopatologicznej (o wadach płodu). W rezultacie wyroku TK, który uznał tę przesłankę za niezgodną z ustawą zasadniczą, w Polsce usunięcie ciąży z powodu ciężkich i nieodwracalnych wad płodu stało się nielegalne.

Nazwiska posła Śniadka nie ma pod wnioskiem autorstwa posłów wnioskodawców, Bartłomieja Wróblewskiego i Piotra Uścińskiego, choć na liście, którą poznała opinia publiczna, jest kilkanaście nieczytelnych nazwisk. Pod wnioskiem podpisało się łącznie 106 posłów klubu Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Sachajko z Kukiz'15 oraz cały klub Konfederacji (11 posłów).

