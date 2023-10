Hubertus 2023: widowiskowe święto myśliwych

Hubertus w Grubnie w 2023 roku to wyjątkowe święto dla myśliwych, leśników i jeźdźców. Organizowane przez Agro-Sieć Sp. z o.o. oraz Agro-Sieć Maszyny Sp. z o.o. z Chełmna, to wydarzenie gwarantujące wiele atrakcji. Chętni mogą uczestniczyć w tradycyjnej pogoni za lisem, jednak to nie wszystko, co Hubertus ma do zaoferowania. Goście mogą także podziwiać spektakularne pokazy kawaleryjskie i ciekawe inscenizacje historyczne.

Hubertus od lat cieszy się zainteresowaniem rolników z różnych rejonów Polski. Tradycyjny Bieg Myśliwski odbędzie się na polach Gospodarstwa Państwa Madej w Grubnie. Oprócz niego zaproszeni Goście będą mieli także okazję zwiedzić poletka demonstracyjne Agro-Sieci, a także być świadkami pokazów kawaleryjskich i obejrzeć inscenizację historyczną pt. Bić Bolszewicka. Istotnym elementem programu będą również pokazy ciągników John Deere, przygotowane przez Agro-Sieć Maszyny Sp. z o.o. Na koniec Uczestnicy udadzą się na tradycyjną biesiadę myśliwską, aby wspólnie celebrować święto pełne tradycji z obcowania z naturą. „Hubertus to zamknięta impreza przygotowana specjalnie dla zaproszonych Klientów, Dostawców, Kontrahentów oraz Sympatyków Agro-Sieci. Jest to także sposób na celebrowanie tradycji i pielęgnowanie zwyczajów kultury polskiej” – mówi Katarzyna Madej Wiceprezes Zarządu Agro-Sieci Sp. z o.o. W tym roku Partnerami Strategicznymi wydarzenia są: Syngenta Valibiotics AG, BASF, a Partnerami Wspierającymi są: Ekoplon, SDP, Timac Agro Polska, Polcalc Nawozy Wapniowe oraz SWIMER. Zachęcamy również do obejrzenia zeszłorocznej relacji z wydarzenia: https://www.youtube.com/watch?v=E4vRsbucFtk